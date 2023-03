Valvitalia cerca il rilancio, Cdp sale al 75%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera al nuovo piano di rilancio per Valvitalia, a più di un anno di distanza dall’operazione di rafforzamento patrrimoniale che aveva portato il Gruppo, attivo nel settore delle valvole per il mondo dell’energia, della marina e civile, alla rimodulazione dell'indebitamento finanziario, alla ridefinizione dei rapporti all'interno della compagine sociale e soprattutto all’accesso alle misure di sostegno previste ai sensi della normativa relativa al cosiddetto Patrimonio Rilancio. Le difficoltà...