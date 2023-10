Van a batteria, rivoluzione per il business

Ascolta la versione audio dell'articolo

Veicoli commerciali elettrici stanno rivoluzionando il settore della mobilità professionale e aziendale, perchè soprattutto consentono di spostarsi in città senza inquinare. Il loro impiego ideale è il corto raggio. Infatti, sono la soluzione che richiedono gli autotrasportatori che percorrono in media almeno 100 km al giorno per delle consegne a chi lavora nei centri storici spesso soggetti ai blocchi stradali. La possibilità di accedere nelle zone a traffico limitato si aggiunge al supporto di un’autonomia della batteria che arriva fino ai 200 km.

Inoltre la presenza della connettività integrata a bordo oltre che di app sempre più evolute permette di controllare gli spostamenti, ricevere informazioni sullo stato delle strade chiuse, del traffico e di pianificare per le aziende anche la manutenzione dei mezzi. Ecco i più recenti commerciali elettrici compatti già disponibili sul mercato, ma soprattutto acquistabili con la formula del noleggio a lungo termine particolarmente apprezzata dall’utenza business.

Partiamo dalla proposta fra le più innovative quella di Volkswagen con l’ID.Buzz Cargo, un moderno van elettrico maneggevole e spazioso. Il veicolo offre una capacità di carico fino a 3,9 metri cubi, con un diametro di sterzata che agevolare gli spostamenti urbani. All’interno offre un cockpit di tipo intelligente progettato proprio per le esigenze dei professionisti, a cui si aggiungono tanti vani portaoggetti e un utile impianto multimediale con scheda SIM integrata. L’ID.Buzz Cargo inoltre mette a disposizione un’autonomia fino a 410 km.

Peugeot, invece, propone ben due modelli di van elettrici: l’e-Partner che offre 275 km di autonomia e anche la possibilità di ricaricare l’80% della batteria in 30 minuti da una colonnina elettrica da 100 kW. Il secondo modello è l’e-Expert con taglia di medie dimensioni e un powertrain elettrico che garantisce un’autonomia di 330 km, oltre ad un’ottima accelerazione per gli spostamenti in città. Infine è silenzioso: l’ideale insomma nel contesto urbano.

Il nuovo Kangoo Van E-Tech 100% elettrico di Renault monta una batteria agli ioni di litio da 45 kWh di ultima generazione collocata sotto il pianale che garantisce il miglior volume di carico per versioni L1: da 3,3 mq con una paratia completa, e da 3,9 mq con paratia grigliata girevole. L’autonomia è di oltre 300 km.