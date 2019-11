Van Cleef & Arpels, in mostra a Milano 400 preziosi d’archivio

Gioielli, VanCleef& Arpels racconta la sua storia con una mostra evento a Palazzo Reale Photogallery25 foto Visualizza

Ha scelto Milano e Palazzo Reale con uno scopo preciso, quello di aprire i propri archivi al grande pubblico - ha spiegato Nicolas Bos, ceo e presidente dell’azienda - per r iportare l’attenzione sulla gioielleria che non solo è un settore economico in crescita, ma in passato era protagonista, al pari delle arti applicate o dell’architettura, delle esposizioni universali in tutto il mondo. Il dialogo tra Van Cleef & Arpels, alla ricerca di progetti espositivi di alto livello, Palazzo Reale e Comune di Milano è cominciato anni fa: «Quando si parla di arte, cultura, formazione, è il posto giusto», ha detto Bos.

I gioielli «timeless» interpretano il loro tempo

La mostra, che ruota attorno a t re pilastri dell’heritage e della filosofia di Van Cleef & Arpels: il tempo, la natura e l’amore, è c urata dall’italiana Alba Cappellieri, direttrice del Museo del Gioiello di Vicenza: «Ci siamo conosciuti anni fa e abbiamo collaborato più volte. Apprezzo molto il fatto che ci abbia offerto una prospettiva diversa sulla maison e sulla sua storia, raccontando non solo i gioielli ma soprattutto i valori », ha detto Bos.

Cappellieri ha scelto di “decodificare” l’universo di Van Cleef & Arpels utilizzando i cinque valori definiti da Italo Calvino nelle «Lezioni americane»: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità. «Mi ha impressionato come, leggendo i testi, ho notato connessioni “naturali” e profonde con queste parole chiave », ha detto Bos. Che, come Alba Cappellieri, tra i tanti pezzi in mostra predilige la collana Zip: un pezzo iconico, realizzato in oro e pietre preziose nel 1951, su “suggerimento” della duchessa di Windsor che, alla fine degli anni Trenta, instillò in a Renée Puissant, direttrice artistica della maison e figlia della coppia fondatrice, l’idea di un gioiello ispirato alla chiusura lampo.

La mostra è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Cologni dei mestieri d’arte, che da anni lavora con il gruppo Richemont.