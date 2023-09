Van Gogh, viaggio esotico fra i suoi libri, stampe e celebri dipinti

Jean-François Millet, è stato l’artista che più di ogni altro ha influenzato Van Gogh fin dagli inizi della sua attività. Lo sguardo profondamente religioso che Millet rivolge alla natura, all’essere umano diventa modello per il pittore olandese. In mostra si possono vedere dei disegni di Van Gogh, copie di opere di Millet, tra cui il celebre “Angelus”, gli “Zappatori” (disegno messo a confronto con un’incisione del pittore francese) e “Il Seminatore”. Di Millet è presente in mostra il bellissimo dipinto “La fine del villaggio di Gruchy” (1856). Verso la fine del 1883 Van Gogh ritorna dai genitori a Nuenen (dove il padre era stato trasferito). In due anni d’intenso lavoro, disegna e dipinge circa 200 quadri dai toni scuri e terrosi. Realizza delle nature morte come i nidi, i paesaggi, e una serie di studi di teste e ritratti di contadini. E realizza la sua prima grande composizione, “I mangiatori di patate”.

Saint-Remy

L’ultimo capitolo dell’esposizione è dedicato alla degenza a Saint-Remy con “Pini nel giardino dell’ospedale”, “Uliveto con due raccoglitori di olive”, “Tronchi d’albero nel verde”, “Il burrone”, dipinti durante il suo internamento (1889-90). Inoltre in mostra 30 edizioni originali di libri e riviste d’arte, provenienti dalla collezione della curatrice e dalla Biblioteca Malatestiana.

Vincent van Gogh. Pittore colto, a cura di Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepa, in collaborazione con il Museo Kröller-Müller di OtterloAl Mudec di Milano, fino al 28 gennaio 2024. Catalogo 24ORE Cultura





