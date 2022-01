Van passeggeri solo elettrici per Citroen, Opel e Peugeot

Ascolta la versione audio dell'articolo

I tre marchi Citroen, Opel e Peugeot venderanno gradualmente solo versioni a batteria dei loro furgoni sia compatti che medie dimensioni, eliminando le varianti a combustione interna ad alte emissioni.

L’elettrificazione è una situazione molto delicata per il futuro dei segmenti MPV, fanno sapere in Citroen anche perchè i costi della benzina continuano a salire. Il che ridurrà gradualmente l’importanza dei benzina o delle unità diesel. Probabilmente in un prossimo futuro sarà più difficile per le case automobilistiche soddisfare le linee guida in tema di emissioni previste dell’UE. I modelli interessati all'elettrico sono i compatti Citroen Berlingo, l'Opel Combo Life e il Peugeot Rifter e i medi Citroen Jumpy Combi/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life e Peugeot Professional/Traveller.



Peugeot Rifter

Stessa scelta per i mezzi per passeggeri del gruppo

I commerciali passeggeri hanno ottenuto buone vendite nel 2021. Il Berlingo è stato il secondo furgone derivato da un’auto compatta più venduto, con 26.179 unità vendite alla fine di novembre sulla base di quanto suggerito dall'istituto di ricerca britannico JATO Dynamics. Al primo posto delle vendite c’è il Volkswagen Caddy con 28.502 unità vendute, mentre terzo dopo il Berlingo si è piazzato il Peugeot Rifter con 22.490 vendite. Opel ha fatto registrare 12.929 unità del Combo davanti alla Zafira con 9.338 unità. A seguire infine il Peugeot Traveller con 7.319 e il Citroen SpaceTourer con 5.820.



Citroen Berlingo

I veicoli elettrici ideali per la transizione energetica

Il ceo di Citroen Vincent Cobee ha affermato che le loro varianti elettriche l'e-Berlingo e l'e-SpaceTourer sono in grado di soddisfare le esigenze dei nuovi utilizzatori. Gli ha fatto eco il ceo di Opel Uwe Hochgeschurtz che ha dichiarato che il passaggio a furgoni elettrici per l’utilizzo passeggeri è stato un passo fondamentale verso l’obiettivo di Opel di disporre di auto completamente elettriche in Europa entro il 2028. Nel caso di Citroen l’e-Berlingo, ad esempio, ha un’autonomia di 380 km, mentre l’e-SpaceTourer di 330 km con una batteria da 75 kWh oppure in alternativa se la batteria è da 50 kWh di arriva fino a 230 km. I furgoni Opel e Peugeot hanno delle specifiche comparabili.