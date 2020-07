Vandelli (Bper): «Valorizzeremo le filiali di Ubi, poi pronti a nuove aggregazioni» «Per noi è un’opportunità unica e forse irripetibile di crescita. Ma la nostra operazione dipende dall’esito dell’offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca» di Alessandro Graziani

«Per noi è un’opportunità unica e forse irripetibile di crescita. Ma la nostra operazione dipende dall’esito dell’offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Vedremo come finirà, gli ultimi giorni sono quelli decisivi. Molti segnali lasciano pensare che l’Ops di Intesa possa avere successo». L’amministratore delegato di Bper Alessandro Vandelli è probabilmente lo spettatore più interessato al buon esito dell’Ops di Intesa su Ubi poiché da essa dipende, ottemperando alle richieste dell’Antitrust, la successiva cessione di 532 filiali di Ubi a Bper che porterebbero il gruppo bancario emiliano a raggiungere i 115 miliardi di total asset. Pur con la prudenza dovuta rispetto a una partita ancora in corso, Vandelli ha accettato di spiegare come e perché si è arrivati all’operazione. Delineando anche le mosse che seguiranno all’ormai prossima fine dell’Ops di Intesa.

Partiamo dall’inizio dell’operazione. Alcuni azionisti di Ubi hanno detto che erano in trattativa avanzata con Bper. Ma che poi voi vi siete tirati indietro, creando le condizioni per l’Ops di Intesa. Qual è la sua versione dei fatti?

Non voglio fare polemiche, ma non è andata proprio così. È vero che nell’autunno 2019 ci siano incontrati alcune volte con il ceo Massiah per valutare in via del tutto preliminare i numeri di un’eventuale aggregazione, ma poi a dicembre Ubi ha deciso di procedere con un piano industriale in una logica stand alone. Quindi quando in seguito ci è stata prospettata l’operazione con Intesa Sanpaolo non dovevamo scegliere tra due alternative, perché l’ipotesi Ubi in quel momento non era sul tavolo.

Da pochi giorni Intesa ha aumentato il prezzo per l’acquisizione di Ubi Banca rispetto all’offerta iniziale. Cambia qualcosa anche nella valutazione degli sportelli che vi siete impegnati a comprare? Vi verrà chiesto di pagare di più?

Qualche impatto è probabile che ci sarà, ne parleremo. Il contratto con Intesa è già stato cambiato due volte, di recente per modificare il perimetro dell’operazione dopo le richieste dell’Antitrust. Sono certo che anche stavolta troveremo una soluzione soddisfacente per entrambi.