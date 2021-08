Vanessa Ferrari argento al corpo libero. All’Olympic Stadium suona l’inno per Jacobs e Tamberi

5' di lettura

Un’altra grande gioia per l’Italia sportiva e un altro cerchio esistenziale che si chiude con il sorriso. Vanessa Ferrari vince finalmente, dopo infortuni sfortune e incertezze, una medaglia olimpica, l’argento, nel corpo libero (dopo due quarti posti nelle precedenti edizioni dei Giochi), sfruttando l’assenza di Simone Biles che comunque aveva battuto nelle qualificazioni, ottenendo un punteggio più alto della star Usa della ginnastica (ritiratasi per motivi di stress psico-fisico). Non è l’oro, perchè davanti a lei si piazza l’americana Jade Carey, ma il distacco è minimo, 0.166 centesimi di punto.

Le luci dell’Olympic Stadium di Tokyo, teatro, nella sera del 1° agosto, di uno dei più memorabili eventi nella storia dello sport italiano, intanto si riaccendono per la premiazione dei due campioni olimpici italiani, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Nella notte giapponese dopo l’esaltante doppietta con le vittorie nei cento metri piani e nel salto in alto dei due rappresentati della Polizia di Stato-Fiamme Oro, tra Casa Italia e il Villaggio Olimpici i festeggiamenti sono stati ininterrotti. Addirittura Jacobs nella mattina giapponese è tornato nell’impianto che lo ha visto trionfatore poche ore prima per assistere alla finale del salto in lungo (in cui era impegnato l’azzurro Randazzo). Una specialità in cui Jacobs aveva tentato di trovare spazio senza grosse fortune fino a un paio di stagioni fa.

Intanto si sta delineando il quadro delle gare da dentro o fuori per le competizioni a squadre in cui sono coinvolte formazioni tricolori. L’Italvolley maschile se la vedrà ai quarti di finale, martedì 3 agosto alle 17 ora giapponese (10 in Italia) con l’Argentina. Più o meno in contemporanea l’Italbasket sfiderà la Francia in un quarto di finale che si annuncia combattutissimo.

Pallanuoto

La Nazionale di Sandro Campagna intanto ha pareggiato 5-5 con l’Ungheria con reti di Figlioli (2), Di Fulvio, Echenique e Aicardi. Il Settebello ha chiuso così secondo alle spalle dell’Ungheria nel girone con tre vittorie e due pareggi, nei quarti di finale sfiderà mercoledì 4 agosto la Serbia. Soddisfatto il ct del Settebello Sandro Campagna: «Il quarto di finale sarà una battaglia, di lotta fisica e psicologica. Armi che abbiamo usato già in questi giorni e vedremo di tirare fuori nella gara più importante. «Un anno intenso insieme, tanto lavoro e tante partite, ci hanno forgiati - ha aggiunto il portiere azzurro Marco Del Lungo - C’è molta coesione. Dobbiamo soltanto limare qualche errore tipo espulsioni di troppo che possiamo evitare».



Pallavolo

Si complica la vita la nazionale di pallavolo femminile. Paola Egonu e compagne hanno subito la seconda sconfitta consecutiva dopo le prime tre vittorie. Dopo aver perso con la Cina sono state superate al tiebreak dagli Usa (21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12 i parziali), commettendo troppi errori. «Siamo arrabbiati perché ci tenevamo a vincere il girone - ha ammesso il ct delle azzurre Davide Mazzanti - avevamo una grande possibilità e non ci siamo riusciti. Ci arriviamo meno libere perché facciamo più fatica del previsto in attacco e questa cosa un po’ ci pesa. Questo deve essere il salto di qualità. È quella la chiave del nostro percorso alle Olimpiadi. Dobbiamo giocare più libere dai quarti di finale in poi. Quando i nostri attaccanti fanno fatica, dobbiamo avere la forza di stare più stabili in certe situazioni in attacco». Miriam Sylla ha aggiunto che «dobbiamo costruire cose e limarne altre, ma quel che è fatto è fatto: siamo ai quarti, non sappiamo chi incontreremo, ma cercheremo di arrivare in campo cercando di evitare gli errori delle ultime due partite. Il bello di questo gruppo è che c’è sempre qualche compagna pronta a sostenerti».