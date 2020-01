Vanguard, il colosso Usa dei fondi comuni sbarca in Cina con un Robo Advisor

Ha però puntato le sue carte sulla partnership con Ant, progetto al quale l'attuale chief executive Tim Buckley ha lavorato fin dal 2015, quando era ancora chief investment officer. Altri asset manager globali, al contrario di Vanguard, hanno preferito muoversi negli spazi aperti dalla Cina per dare smalto direttamente al loro nome: hanno operato con fondi privati dedicati soltanto a grandi investitori o istituzioni, con un limite di 200 partecipanti.

Tra la dozzina di protagonisti dell'alta finanza che hanno imboccato una simile strada, forti di fondi azionari o obbligazionari, si contano BlackRock e Fidelity International. Grazie a un auspicato successo della partnership con Ant, Vanguard potrebbe adesso aspirare a compiere a sua volta in futuro un ingresso diretto - e in grande stile - nella gestione di capitali per conto di investitori individuali in Cina.

Nuove riforme in arrivo

Il momento scelto per la joint venture con Ant potrebbe rivelarsi ideale per ulteriori passi. Dal 2017 la Cina ha cominciato a permettere a società straniere di controllare fondi comuni locali, spianando la strada all'ingresso dell'europea Amundi, la prima a sbarcare nel Paese sotto il nuovo regime, come all'americana JP Morgan che tuttora attende il via libera a una propria quota di controllo in una venture.

Dal prossimo aprile, tuttavia, i regulators cinesi dovrebbero accogliere domande di asset manager internazionali interessati a gestire in prima persona fondi comuni, che dovrebbero in futuro tradursi nella concessione di licenze. Di sicuro Vanguard, assieme a BlackRock e Fidelity, ha ogni intenzione di far scattare la richiesta a Pechino.

