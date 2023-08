Amodio: la rimozione di Vannacci dall’incarico è stata la scelta giusta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Generale Amodio che cosa pensa del libro del suo collega Vannacci?

Non credo meriti un commento un libro, a mio avviso, infarcito dei luoghi comuni che albergano nelle periferie culturali della nostra società. Mi ha piuttosto colpito la discussione che ne è derivata sui diritti e i doveri dei militari. Un dibattito che si è sviluppato su posizioni estreme, entrambe inesatte

A chi si riferisce?

Mi riferisco a chi dice che i militari devono solo stare zitti e obbedire e a chi sostiene che possono dire qualunque cosa in totale libertà. Sono posizioni che azzerano il dibattito che ci fu nel ’78 e che portò all’approvazione di una legge molto moderna sulle “Norme di principio della disciplina militare”. La legge 382 del 1978, fu il risultato serio e approfondito di una discussione che attraversò le forze armate per approdare ad una conclusione di grande qualità giuridica. E come tutte le cose di qualità detta dei principi semplici.

Quale è dunque il punto di equilibrio fissato dalla legge?

Il militare è un cittadino, abilitato però ad una funzione particolare: l’uso della forza militare. In nome di queste funzioni particolari non possiamo negare ai militari i diritti fondamentali riconosciuti ad ogni cittadino, la legge può però porre dei limiti su come esercitarli.

E il generale Vannacci ha superato questi limiti?

Il militare può esprimere il proprio pensiero, anche per iscritto, e non ha bisogno di essere autorizzato. Non è però libero di recare offesa a nessuno. E meno che mai può farlo qualificandosi come militare.

Il ministro della difesa Crosetto ha fatto dunque bene a togliere l’incarico al generale?

Il ministro Crosetto ha fatto la scelta giusta, in pieno accordo con lo stato maggiore dell’esercito. Per fare di più è necessario un procedimento disciplinare che, proprio grazie alla legge del ’78, ha delle regole e consentirà a Vannacci di difendersi