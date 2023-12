Vannacci, notificata l’inchiesta: subito in licenza nel primo giorno del nuovo incarico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivato oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento prima di assumere l’incarico assegnatogli di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, al generale Roberto Vannacci è stato notificato l’avvio dell’inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario”. Il generale ha subito preso un mese di licenza «per motivi familiari».

«Né promosso, né retrocesso»

L’estate scorsa, in seguito alle polemiche causate dal suo libro autoprodotto Vannacci era stato avvicendato da comandante dell’Istituto geografico militare di Firenze. Ora sarà capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri dell’Esercito. «Non è stato né promosso né retrocesso», ha replicato il ministro della Difesa, Guido Crosetto alle polemiche dell’opposizione, precisando che il vertice dell’Esercito «ha deciso di affidargli uno dei ruoli che gli competevano per grado, esperienza e diritto, in attesa che il procedimento disciplinare faccia il suo corso».