Vantaggi ed elementi da valutare quando si decide di diventare un Expat

Con la riapertura della mobilità internazionale, e dopo oltre due anni di congelamento delle posizioni, tante multinazionali ed aziende italiane hanno incominciato a proporre ai propri manager distacchi in Paesi esteri. Per la mia famiglia, quando ci fu proposto il trasferimento a Hong Kong otto anni fa, fu un decisione importante sulla quale riflettemmo a lungo e che alla fine accettammo con grande entusiasmo. Per questo vorrei condividere la mia esperienza di essere un espatriato: i vantaggi, ma anche alcuni elementi fondamentali da tenere in considerazione prima di effettuare questa scelta. Partiamo dai vantaggi:

1) L’avventura. Se la vostra visione è che la vita sia un’avventura da abbracciare in ogni momento, essere un expat è la decisione che fa per voi. Non riesco nei dettagli a ricordare i risultati, le cifre ed i budget dei cinque anni passati in Asia, ma ricordo perfettamente le culture che ho incontrato, le discussioni culturali con i colleghi, i cibi esotici ed il profumo di ogni città. Essere un expat significa alzarsi dal letto ogni mattina con una carica di adrenalina e vestendosi ufficialmente con giacca e cravatta, ma mentalmente con i calzoni corti ed il cappello Panama dell’esploratore.

2) Forse il regalo più grande per i propri figli. Se ancora piccoli (indicativamente fino alle fine delle scuole medie), offrire un’esperienza all'estero ai propri figli vuole dire fare loro il regalo più grande. È scontato il fatto che impareranno una o due lingue in più, ma soprattutto significa regalare loro un’apertura mentale. Probabilmente in una classe di 20-25 studenti i vostri figli troveranno altrettante nazionalità (tanti bambini anche con due differenti), diverse religioni. Sfido qualsiasi blasonata scuola privata ad offrire questo in Italia. E significa regalare loro un network di amici, viaggi ed opportunità lavorative in giro per il mondo nel futuro.

3) Costruire un bagaglio personale di conoscenza di diverse culture. Che si guardi dal punto di vista delle culture manageriali, o anche semplicemente della culturale personali, viaggiare in questi Paesi costituisce un asset enorme e molto ricercato dalle aziende per gli headquarter, un ottimo biglietto da visita per il proprio curriculum al ritorno in Italia al termine dell’esperienza come expat. E non da meno vi servirà per conoscere la vostra cultura di origine. Andare a vivere all’estero è come avere uno specchio puntato su sé stessi e sulla cultura nella quale si è cresciuti.

4) Viaggi. Se la destinazione è remota, diventa una base di lancio per esplorare più volte Paesi che a malapena si riuscirebbe a visitare nel corso di una vita. L’esempio che mi piace sempre fare è la magnifica Nuova Zelanda, quasi inaccessibile dall’Italia (dista all’incirca 24 ore di volo) che con la mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di visitare ben due volte. E quando si vive all’estero si viene subito presi dalla sindrome della “bucket list”. Presto confrontandovi con altri expat farete la lista delle destinazioni assolutamente da visitare prima di andare via, e presto vi metterete al lavoro per visitarle alla prima occasione.