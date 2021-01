Vantea debutta in Borsa con un rialzo teorico del 40%: «Quotazione nata durante il primo lockdown» Con le chiusure per il Covid, spiega il ceo Veglioni, «abbiamo intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio» di Enrico Miele

(Lev - stock.adobe.com)

Con le chiusure per il Covid, spiega il ceo Veglioni, «abbiamo intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio»

2' di lettura

Debutto a Piazza Affari per Vantea Smart, la società di information technology specializzata in cybersecurity che rappresenta la prima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese (e porta a 138 il numero delle società attualmente quotate su Aim). In avvio di seduta il titolo non è riuscito a fare prezzo e in questo momento segna un rialzo teorico oltre i 3 euro ad azione, che rappresenta un guadagno superiore al 40% rispetto al prezzo iniziale fissato a 2,2 euro. In fase di collocamento, ricorda la Borsa in una nota, Vantea ha raccolto 5,1 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,67% (19,17% in caso di integrale esercizio dell’opzione “greenshoe”) e la capitalizzazione è pari a 26,4 milioni di euro.

«Quotazione nata durante il primo lockdown»

La quotazione, spiega Simone Veglioni, ceo di Vantea Smart, è «nata durante il primo lockdown, quando abbiamo intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio. Una sorta di allineamento dei pianeti per gli asset (prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce) che nel tempo abbiamo realizzato». La società potrà contare «su un vantaggio tecnologico esprimibile probabilmente in termini di anni» e «la raccolta servirà per saturare i mercati e per l’espansione all’estero. Allo stesso tempo, sosterremo la nostra crescita attraverso continui investimenti in innovazione, necessari per cogliere le enormi potenzialità che il mercato It promette di offrire nei prossimi anni».

Loading...

In questo periodo, aggiunge Fabio Brigante, Head of mid & small caps origination equity primary markets di Borsa Italiana, la quotazione «rappresenta un’importante opportunità per finanziare la crescita delle società del nostro Paese. Aim Italia si è progressivamente consolidato come uno strumento ideale di sviluppo per le Pmi dinamiche e competitive. Grazie ai capitali raccolti, Vantea Smart, consoliderà la sua posizione di eccellenza in un settore, quello dell’information technology e cybersecurity, in rapido sviluppo».

(Il Sole 24 Ore - Radiocor)