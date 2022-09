Varata a Genova la barca Pirelli tutta italiana per sfidare i francesi

La barca, tra l’altro, ha grantisce grande sostenibilità, grazie ai pannelli solari, che possono alimentare il 50% del fabbisogno in navigazione, e al fatto di esser costruita, per quanto consentito dai regolamenti, con materiali compositi come le fibre di lino e le resine naturali.

Made in Italy 100%

«Questa - ha affermato Edoardo Bianchi, fondatore e ceo di Sangiorgio Marine - è una sfida tutta italiana, che ci porterà in un mercato dominato dai cantieri francesi e che nasce dalla passione di tutti noi per il mondo della vela. È un grande orgoglio che questa sia una barca made in Italy e made in Genoa».