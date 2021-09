Varese a caccia di un nuovo futuro

Che nel caso di Varese parta anzitutto dalla consapevolezza: dei punti di forza, così come delle aree critiche.

Per un’area certamente ricca di addetti hi-tech ma in coda per investimenti in tecnologie digitali; vocata all’export ma con numeri meno brillanti del passato, forte di una struttura multidistrettuale ma in frenata su alcune filiere chiave; favorita in termini di infrastrutture ma ancora non in grado di sfruttare appieno le proprie potenzialità, Malpensa in primis.

Cullarsi negli allori, per un’area che in 12 anni ha perso 14 posizioni in termini di valore aggiunto pro-capite, sarebbe dunque anzitutto irrealistico e Grassi propone un’azione ampia per costruire una rinnovata identità di territorio.

Un modo per diventare più attrattivi a tutto campo: verso le imprese, migliorando ambiente operativo e infrastrutture così come verso giovani e donne, con formazione e percorsi professionali adeguati sfruttando al meglio le risorse locali, tra Its e Liuc. L’idea è quella di costruire un unico piano di sviluppo per il territorio, ripopolandolo di imprese e persone giovani e qualificate. L’occasione arriva dal Pnrr, da concretizzare realizzando però con urgenza le grandi riforme che servono per far vivere questo Paese.

Sul piano concreto, la proposta di Grassi guarda anzitutto ad una Varese connessa, grazie ad esempio a progetti come quello di una zona logistica semplificata a Malpensa, in grado di spingere l’intero territorio con semplificazione e benefici fiscali.