Variante Delta, ecco la mappa dei focolai Regione per Regione

È allerta per la variante Delta, già in crescita nella maggior parte d’Italia. Solo in tre Regioni non si segnala la sua presenza, a non riscontrare casi di questa mutazione sono ad oggi la Basilicata, la Valle d’Aosta e Toscana. Alcune Regioni però, sono in attesa dei dati del sequenziamento che potrebbero modificare il quadro complessivo. Ecco la mappa completa del contagio.

Piemonte

Sono otto i casi identificati dai primi di maggio ad oggi. Si tratta di sei italiani e due stranieri asintomatici o con sintomi di non particolare gravità. Tutti già guariti, o in via di guarigione, i loro contatti sono in quarantena.

Liguria

L’ospedale San Martino di Genova, hub regionale per il sequenziamento delle varianti, segnala 5 casi Delta. Tre nella provincia di Savona e due in quella della Spezia.

Lombardia

La vicepresidente della Regione Letizia Moratti ha reso noto oggi che l’incidenza della variante delta a giugno è arrivata al 6%. È quindi in crescita anche se molto lontana dalla variante Alfa che è stata riscontrata nel 60% dei positivi in Lombardia.

Trentino Alto Adige

Sono 34 i casi di variante Delta registrati da inizio maggio in Alto Adige. Come informa l’Azienda sanitaria, sono distribuiti sui quattro distretti, tracciati e sotto controllo.