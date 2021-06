Variante Delta in Italia sotto l’1%. Ecco le Regioni che hanno registrato più casi

2' di lettura

In Italia la circolazione della variante Delta del Covid (precedentemente chiamata indiana) è al momento molto limitata: nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss) la sua diffusione è stimata sotto l’1%. Tuttavia cresce l’allerta e nuovi casi si stanno registrando in varie Regioni: Lombardia (18), Sardegna (12) e Alto Adige (uno), mentre una ventina di casi sono stati accertati a Brindisi e dieci migranti provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa sono risultati positivi alla variante Delta.

L’allerta

Mentre si punta ad aumentare il tracciamento per l’identificazione precoce dei casi, l’invito generale resta quello alla prudenza. A preoccupare è l’alta trasmissibilità della mutazione Delta, sei volte più della media, e il rischio quasi doppio di ospedalizzazione rispetto alla variante Alfa (ex inglese).Tanto che è già presente in 74 Paesi ed è divenuta la variante dominante in Scozia, oltre ad essere responsabile del nuovo aumento di casi in Gran Bretagna, mentre in Francia è segnalata dal 2-4% dei tamponi esaminati, l’equivalente di 50-150 nuovi casi al giorno. L’allerta è alta ma rassicurano le notizie relative all’efficacia dei vaccini.

In Lombardia 81 casi

La variante Delta sul territorio nazionale è contenuta sotto l’1%, così come la cosiddetta nigeriana, tuttavia, si legge nell’ultimo rapporto Iss dell’11 giugno, «si segnala un recente aumento nella frequenza e diffusione di queste segnalazioni sul territorio nazionale. La maggior parte appartengono alla variante delta». Gli ultimi casi sono stati segnalati in Lombardia e Sardegna. Sono 81 i casi di variante Delta finora rilevati in Lombardia, due ad aprile, 70 a maggio e 9 al 14 giugno. Nel mese di giugno si registra perciò una tendenza in calo.

In Sardegna nuovi casi sospetti

Dopo il sud Sardegna, con 12 casi accertati, la variante Delta è arrivata anche nel nord dell’isola. Il laboratorio di virologia dell’Aou di Sassari ha trovato dei casi sospetti ed è stato avviato il sequenziamento del virus per avere la certezza del tipo di variante. I risultati saranno disponibili entro una settimana, dieci giorni al massimo. I fari sono puntati sul focolaio accertato a Trinità d’Agultu e scoppiato sul set del film “La Sirenetta”, che si sta girando fra Castelsardo e Golfo Aranci. I positivi al virus sono ufficialmente 15, di cui dodici fanno parte della troupe Disney. Uno di loro è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari.

Un caso in Alto Adige

Anche in Alto Adige una persona è stata infettata dalla variante Delta del virus. Lo ha confermato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher: si tratta di «una persona piuttosto giovane, non vaccinata e senza patologie pregresse, che è stata infettata da questa variante e si trova in terapia intensiva. Perciò il mio appello è di continuare a seguire le regole per prevenire il contagio».