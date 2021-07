Variante delta, da Pantelleria a Roma: ecco dove sono i cluster

3' di lettura

La variante Delta ormai dominante anche in Italia ha fatto da detonatore a diversi focolai in città e nelle località di vacanza o tra turisti - spesso giovanissimi - al rientro. Quello di Roma è al momento il più grande focolaio in Italia con circa 100 casi. Tutto è iniziato a causa di un focolaio in un pub nel quartiere di Monteverde per la sfida degli Europei tra Italia e Belgio: dopo la partita, erano risultati contagiati 16 ragazzi. Dopo due settimane (i tempi di incubazione del virus), i casi confermati dalla Asl Roma 3 sono saliti a oltre 90, tra questi anche molti minorenni. Un focolaio da Euro 2020 si segnala anche a Firenze, con 3 persone positive e 9 in quarantena a seguito della finale Italia-Inghilterra davanti a un maxischermo di un locale all’aperto.

Focolaio con 26 contagi a Pantelleria

Spicca poi il caso dell'isola siciliana di Pantelleria, minacciata da 26 nuovi contagi. Si tratta soprattutto di adolescenti, almeno 6 i minorenni, quasi tutti non vaccinati. Stando alle ricostruzioni delle autorità sanitarie, la catena di contagi sarebbe stata innescata da una festa privata che, spiega il sindaco Vincenzo Campo, «speriamo di essere riusciti ad arginare, perché se i contagi dovessero dilagare il rischio di diventare zona rossa sarebbe alle porte con un danno gravissimo le conseguenze sarebbero devastanti».

Quattro zone rosse in Sicilia



Un pericolo già trasformatosi in realtà a Gela, in provincia di Caltanissetta. Da domenica infatti il comune è stato collocato da un'ordinanza del governatore Nello Musumeci nella fascia rossa con le restrizioni più stringenti almeno fino almeno al 23 luglio. La cittadina del nisseno è la quarta zona rossa dopo i comuni di Mazzarino e Riesi, sempre in provincia di Caltanissetta, e Piazza Armerina in provincia di Enna. A pesare un corposo boom di contagi che però, come fanno notare dal Comune, non corrispondono ad un'impennata delle ospedalizzazioni.

Variante Delta a Riccione

Ma preoccupati sono anche a Riccione. Nuovi casi fra i giovani turisti e piccoli focolai stanno costringendo l’Azienda Usl Romagna ad un super lavoro di tracciamento. È il caso, ad esempio, raccontato dal Corriere di Romagna, di una quindicina di ragazzi della provincia di Alessandria che, dopo una vacanza a Riccione, quando sono tornati a casa hanno manifestato sintomi e sono risultati positivi al tampone. Le aziende sanitarie di Alessandria e Rimini si sono messe in contatto e stanno cercando di tracciare i contatti. Cosa non semplice, visto che i ragazzi hanno frequentato locali e preso mezzi pubblici. Casi simili, sebbene più ridotti nei numeri, si sono verificati anche altrove e per alcuni locali sono in corso delle indagini con i tamponi dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi.

Cluster a Manfredonia

Di focolaio da contagi di ritorno si può parlare anche per i 40 giovani, principalmente bresciani e milanesi (ma anche alcuni laziali, della provincia di Rieti) tra i 16 e i 19 anni, finiti nei giorni scorsi in isolamento dopo una vacanza a Manfredonia, in Puglia. Ma in Puglia i riflettori sono tutti puntati sul Salento e in particolare su Gallipoli, dove spopolano feste e party abusivi in spiaggia e in ville private.