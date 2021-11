Variante Omicron, BioNTech e Moderna «divisi» sul grado di copertura dei vaccini

In precedenza Bancel aveva detto alla CNBC che potrebbero volerci mesi per iniziare a produrre un vaccino che funzioni contro Omicron.

Kariko (BionTech): improbabile che Omicron buchi il vaccino

Più cauta e attendista la posizione espressa quasi in contemporanea dalla biochimica di BionTech Katalin Kariko, pioniera della tecnologia dell’mRNA con cui sono stati prodotti i vaccini di Pfizer e Moderna.

«È ancora presto per dire quanto la nuova variante Omicron del coronavirus riduca la protezione dei vaccini. Ciò che conta è continuare con le vaccinazioni», ha detto Kariko in un’intervista al Corriere della Sera.

«Abbiamo bisogno di più dati, e abbiamo bisogno di tempo - si legge -. Se hai 1 o 2 casi, serve a poco: occorrono numeri alti. La verità è che per ora non sappiamo». Ciò che è certo per la ricercatrice ungherese è che «il virus evolve continuamente. Questo però non significa che per ogni variante serva un nuovo vaccino». È improbabile che Omicron buchi il vaccino? «Per me sì», ha risposto Kariko, che ricorda: «Il virus non ha il lusso di cambiare il modo in cui entra nella cellula. Sono abbastanza limitati».

Parlando con La Stampa la biochimica ha sottolineato che «più persone si vaccinano e meno possibilità ha il virus di evolvere e mutare».