Variante sudafricana: cosa sappiamo finora e perché fa così paura

«Cosa sia esattamente questo vantaggio e come si ripartisca tra fuga immunitaria e maggiore trasmissibilità non è ancora noto. Sappiamo che B.1.529 ha molte più mutazioni di altre varianti e che ha mutazioni viste in altre varianti che sono associate sia ad una maggiore trasmissibilità che alla fuga immunitaria. Sono il numero e il tipo di mutazioni che preoccupano i virologi e gli immunologi».

«Se si rivelerà un falso allarme, allora potremo diminuire la risposta tra qualche settimana - continua -. Ma questa è la nostra finestra per agire. Come con la variante Delta (e B.1.1.529 sembra diffondersi più rapidamente), aspettare la certezza rischia di significare aspettare troppo a lungo».

Emma Hodcroft, cofondatrice di Nextstrain, un real-time tracker dell’evoluzione dei patogeni all’università di Berna, scrive: «Non possiamo prevedere perfettamente il comportamento dei virus dalle mutazioni. Anche l’attività di laboratorio non rispecchia perfettamente ciò che accade nella vita reale. Altre varianti allarmanti non sono riuscite a diffondersi in passato. Abbiamo bisogno di più dati».

Inoltre: il Sudafrica «ha recentemente avuto casi relativamente bassi - questo può lasciare un vuoto in cui una nuova variante può diffondersi più facilmente - probabilmente non ha dovuto competere con Delta. In altri luoghi, dove Delta imperversa, potrebbe non succedere lo stesso».



L’Oms pronta a dichiararla «variante di interesse»

L’Oms ha affermato che sta «monitorando da vicino» la variante segnalata e ha convocato oggi una riunione tecnica dove dovrebbe essere designata come variante di «interesse» o di «preoccupazione».