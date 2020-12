Parigi riapre i collegamenti con Londra con i test Covid Via libera a una riapertura «condizionata» dei collegamenti con la Gran Bretagna di Nicol Degli Innocenti

Via libera a una riapertura «condizionata» dei collegamenti con la Gran Bretagna

«Gli aerei, le navi e i treni Eurostar riprenderanno il loro servizio da domani mattina. I connazionali francesi in Inghilterra, i residenti britannici in Francia e coloro che hanno un motivo legittimo dovranno essere muniti di test negativo» per rientrare in Francia: lo annuncia in un tweet il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, annunciando la riapertura condizionata dei collegamenti con la Gran Bretagna. Il ministro ringrazia inoltre il collega britannico, Hon Grant Shapps, per «il bel lavoro fatto nelle ultime 48 ore».

Le code già chilometriche si erano allungate da quando Parigi aveva annunciato la chiusura di emergenza al traffico merci per 48 ore per i timori di “importare” la nuova variante di coronavirus. Tutti i Paesi dell’Unione europea, con l’eccezione di Grecia e Cipro, hanno sospeso i collegamenti passeggeri con il Regno Unito a causa del nuovo ceppo del virus che ha fatto raddoppiare il numero di contagi nelle ultime settimane in Inghilterra. Numerosi altri Paesi, dal Canada all’India, hanno fatto altrettanto, isolando la Gran Bretagna dal resto del mondo.

L’appello della Commissione Ue

La Commissione Ue ha intanto fatto un appello ai Paesi membri affinché riaprano i collegamenti per il commercio e i trasporti dei passeggeri verso il Regno Unito ma scoraggiando i viaggi non essenziali. In una dichiarazione la Commissione ha detto che il traffico merci da e per la Gran Bretagna deve continuare ininterrotto ma che ogni viaggio non necessario deve essere rinviato «fino a nuovo ordine». I divieti di volo e di connessioni ferroviarie devono cessare anche per evitare interruzioni alla catena dei rifornimenti.

Intesa vicina tra Johnson e Macron

Un’intesa per risolvere la crisi a Dover è stata raggiunta tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron e verrà annunciata nel tardo pomeriggio di martedì 22 dicembre. Secondo Londra dovrebbe comportare il test obbligatorio per tutti i camionisti a partire da mercoledì. «I nostri Governi stanno dialogando e i test fanno parte di questa conversazione - ha confermato il ministro dell’Interno Priti Patel -. Organizzare i test in tempi rapidi è possibile, ma i dettagli devono essere ancora messi a punto».

Il Kent diventa un enorme parcheggio

Nell’attesa di un accordo la contea del Kent è diventata un enorme parcheggio, con grandi problemi logistici e sanitari e proteste dei camionisti bloccati nel loro abitacolo da oltre 24 ore senza assistenza. L’associazione di settore ha detto che «le autorità del Kent hanno consegnato loro una barretta di cereali a testa, che non ci sembra sufficiente». L’impatto del blocco delle merci si fa già sentire. I supermercati hanno avvertito che ci saranno carenze di prodotti freschi importati come broccoli, insalata e agrumi e alcuni generi alimentari sono già razionati nei negozi. Il British Retail Consortium ha detto che la situazione deve essere risolta entro domani per evitare che ci siano alcuni scaffali vuoti nei supermercati prima di Natale.