Varo tecnico in Finlandia per la terza nave green a Gnl di Costa Crociere Costa Toscana entrerà in servizio a dicembre 2021 ed è parte del piano di espansione del gruppo che prevede 7 nuove navi per oltre 6 miliardi d’investimento

Varo in bacino di Costa Toscana ai cantieri Meyer

Costa Toscana entrerà in servizio a dicembre 2021 ed è parte del piano di espansione del gruppo che prevede 7 nuove navi per oltre 6 miliardi d’investimento

Varo tecnico per una nave green (con alimentazione a Gnl) di Costa Crociere, la compagnia italiana di Carnival corporation, che prosegue i lavori di allestimento delle unità in costruzione nonostante le navi della società siano previste ferme all’ormeggio, a causa dell’emergenza Covid, fino al 31 gennaio.



Il varo tecnico della nuova ammiraglia del gruppo, chiamata Costa Toscana, è avvenuto presso i cantieri Meyer di Turku (Finlandia). Durante la cerimonia la nave ha ufficialmente toccato il mare per la prima volta, con l’allagamento del bacino dove è stata costruita negli ultimi mesi. Entrerà in servizio a dicembre 2021, una volta completato l’allestimento degli interni.

Costa Toscana, come la sua gemella Costa Smeralda, è alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, sia in mare sia durante le soste in porto.

Il gruppo Costa - che comprende Costa Crociere, Aida Cruises e Costa Asia - è stato il primo al mondo nel settore delle crociere a credere in questa tecnologia, ordinando un totale di 5 nuove navi alimentate a Gnl, due delle quali, Costa Smeralda e Aidanova, sono già entrate in servizio.

Fanno parte di un piano di espansione che comprende un totale di sette nuove navi in consegna per il Gruppo entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro.