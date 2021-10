Varsavia contro Bruxelles: a rischio investimenti e fondi Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Come sapete, ciò che deve essere preso in considerazione per questa decisione sono le condizioni del Paese, l’ambiente economico, la strategia per la mobilità elettrica e il quadro delle sovvenzioni»: lo scrivono i vertici di Volkswagen, spiegando che nella prima metà del 2022 la casa automobilistica tedesca deciderà in quale Paese dell’Europa centro-orientale realizzerà uno dei suoi nuovi impianti di celle per batterie: la corsa si è ristretta a Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Si contendono gli investimenti e la tecnologia per lo sviluppo di un’industria per loro determinante.

Questione di credibilità quindi, di «condizioni del Paese», di «ambiente economico», come spiegano a Wolfsburg. E come sanno bene in Polonia, dove la stabilità dei governi e quella del sistema economico e giuridico ha favorito la crescita economica, forte e costante, a partire dalla svolta democratica del 1989 e poi dal 2004 con l’ingresso nell’Unione europea.

Loading...

Il ritorno al potere nel 2015 della destra nazionalista di Jaroslaw Kaczynski (leader del Pis, il partito di maggioranza Diritto e Giustizia) ha tuttavia progressivamente aperto una spaccatura con i governi occidentali e ha portato a uno scontro frontale con l’Unione europea. Tanto da mettere a rischio l’affidabilità stessa del Paese.

IL MOTORE DELLO SVILUPPO IN POLONIA Loading...

Investitori domestici preoccupati

«Fino a qui, sorprendentemente, gli investimenti esteri diretti non sono stati influenzati dalle politiche del Pis e dagli scontri con Bruxelles», dice Witold Orlowski, influente economista e chief economic advisor di PwC in Polonia. «Gli investitori stranieri - aggiunge Orlowski - sembrano ancora pensare che la Polonia offra sufficiente sicurezza giuridica e che anche le turbolenze politiche siano di breve durata. Al contrario, gli investitori domestici sono molto meno tranquilli: il rapporto tra investimenti e Pil è ora il più basso degli ultimi 25 anni, ed era già il più basso degli ultimi 25 anni prima del Covid, nonostante il boom dei consumi e delle esportazioni nel Paese».

Gli investimenti esteri in Polonia hanno raggiunto un totale di circa 240 miliardi di dollari, il 24,5% del capitale investito da società estere in tutta l’Europa centro-orientale. Le società a capitale straniero impiegano il 15% della forza lavoro polacca e contribuiscono al 60% delle esportazioni nazionali.