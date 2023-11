Vasconcelos agli Uffizi, Mucha agli Innocenti contaminano

Firenze ha scelto da qualche anno di seguire la strada del confronto serrato e ravvicinato tra arte classica e contemporanea, anche in un luogo sacro come gli Uffizi, dove adesso sono entrate le installazioni di Joana Vasconcelos, l’artista portoghese pop e barocca. Si intitola “Between Sky and Heart” questo suo intervento dalle proporzioni esagerate degli oggetti improntati all’ironia. Invece, al Museo degli Innocenti, tocca ad Alphonse Mucha sedurre con la sua interpretazione moderna dell’Art Nouveau.

