Vast Data, nuovo round. Valore quasi triplicato a 9,1 miliardi

L’onda lunga della crescita di aziende legate al mondo dell’intelligenza artificiale non si ferma. Vast Data, azienda tecnologica che offre una piattaforma rivoluzionaria ad alte prestazioni dedicata alle aziende per semplificare la gestione dei dati, ha annunciato di avere ottenuto un finanziamento di serie E di 118 milioni di dollari, guidato da Fidelity e accompagnato da New Enterprise Associates, Bond Capital e Drive Capital, quasi triplicando la sua valutazione da 3,7 a 9,1 miliardi di dollari. La società con sede a New York ha raccolto fino ad oggi, dopo 8 round, 381 milioni di dollari, con finanziatori come Nvidia, Goldman Sachs e General Atlantic. Vanta una progressione spettacolare dei ricavi: da 1 a 100 milioni in tre anni.

Il finanziamento servirà a portare avanti la missione di Vast Data di fornire una nuova categoria di infrastrutture che ponga i dati al centro del modo in cui i sistemi pensano, reagiscono e scoprono. Questa innovazione consentirà alle organizzazioni di affrontare efficacemente le sfide più urgenti legate ai dati, conseguendo progressi senza precedenti nella tecnologia, nell’economia, nelle dinamiche sociali e nella ricerca scientifica.

Vast Data unifica servizi di storage, database e motori di calcolo per container in un’unica piattaforma software scalabile, progettata da zero per alimentare strumenti di IA e accelerazione GPU nei moderni data center e cloud. La piattaforma combina le tre fasi dell’elaborazione: data store, data base e data engine. Consente alle organizzazioni di comprendere tutti i dati, sia strutturati che non, così come esistono nel mondo naturale, per generare approfondimenti superiori e sbloccare nuovo valore. Tra i clienti figurano Pixar Studios, Zoom e agenzie governative come la National Aeronautics and Space Administration.

«È necessario un nuovo stack di dati per l’intelligenza artificiale - ha commentato Renen Hallak, ceo e co-fondatore di Vast Data -. Per avere un vero impatto nell’era dell’IA e del deep learning, non basta avere molti dati, ma dati di alta qualità, organizzati correttamente e disponibili nel posto giusto, al momento giusto». Hallak ha anche dichiarato al Wall Street Journal che Vast Data si prepara alla quotazione, anche se la tempistica non è ancora definita.