Vasto blitz interforze a Caivano, 400 uomini impegnati. Sequestrati anche proiettili per kalashnikov

Vasta operazione, dalle prime luci dell’alba, di carabinieri, polizia e Guardia di finanza nel quartiere “Parco Verde” di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine che stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

Spazio anche a verifiche amministrative

Coinvolti anche i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi, i cinofili antidroga dei carabinieri, le Api dei Carabinieri e con il controllo dall’alto di un elicottero del Reparto Volo. Eseguiti anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

Sequestrati anche proiettili per kalashnikov

Sono stati anche sequestrati altri 15mila euro in contanti, una sorta di molotov, un ordigno esplosivo improvvisato (IED), 150 proiettili, anche da guerra (colpi per kalashnikov) e due armi sceniche nel corso del blitz interforze. I carabinieri, oltre al precedente materiale, hanno anche sequestrato un appartamento adibito a piazza di spaccio con materiale di confezionamento per la droga.