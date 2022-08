Vaticano: il bilancio riduce le perdite 2021 a 3 milioni, ma ogni anno patrimonio si erode di 20-25 milioni

«Non stiamo gestendo un'azienda, i criteri economici hanno un ruolo relativo»

«La ragione, oltre che i risultati finanziari non sono realizzati, è che molte donazioni che riceviamo sono finalizzate, servono per una cosa e non per un'altra. Gran parte del patrimonio assegnato ad alcuni enti è a sua volta finalizzato, e non si può dedicare a un'altra cosa. Cioè, non possiamo compensare le spese di alcuni enti con i ricavi di tutti gli altri». Sono molti i dicasteri che svolgono un servizio per il quale non ricevono controprestazioni economiche, sono semplicemente centri di costo e non hanno praticamente entrate, il suo servizio si realizza sempre con deficit. «E deve essere così. Non stiamo gestendo un'azienda, i criteri economici hanno un ruolo relativo, l'economia deve servire, non governare, come insiste il Santo Padre. Un caso recente interessante è il Tribunale della Rota, che dall'autofinanziamento è passato a essere deficitario, una volta che il Papa ha deciso, giustamente, che per evitare che la giustizia sia solo per quanti possono pagarla l'ha resa gratuita. Il rendimento del patrimonio e i contributi interni non coprono le spese della missione. Per questo è fondamentale l'aiuto dell'Obolo di San Pietro, che finanzia le opere caritative e la missione del Papa e la contribuzione delle diocesi».

I capitoli delicati della sanità e del Fondo Pensioni

«La sanità cattolica sta a sua volta attraversando un momento difficile in Italia. Abbiamo due ospedali inclusi nel bilancio consolidato. Uno è il Bambin Gesù. Con un preventivo maggiore di quello della Curia, procede nella giusta direzione ed è un ospedale economicamente sano; negli ultimi anni ha affrontato bene la crisi dovuta al Covid; l'altro, la Casa Sollievo della Sofferenza di san Giovanni Rotondo, deve affrontare la sua crisi economica e adottare misure urgenti, per non mettere in discussione la sua sostenibilità. I nuovi enti inseriti nel bilancio ci hanno permesso di registrare tutti gli attivi e i passivi e di ottenere un bilancio più realistico; abbiamo cioè potuto riconoscere tutti gli obblighi contratti dalla Santa Sede. Abbiamo una mappa migliore dei punti di forza e debolezza». C'è poi il Fondo Pensioni: «Le pensioni sono un problema in quasi tutti gli Stati, e il nostro Fondo pensionistico non fa eccezione. Anzi, direi che - nella sua piccola proporzione - le pensioni vaticane stanno meglio e sono più sicure che in molti Paesi vicini». Il tema è che «non stiamo dotando sufficientemente il Fondo pensionistico per permettergli di rispettare gli obblighi futuri o che stiamo promettendo più di quanto in realtà possiamo permetterci. La buona notizia è che siamo ancora in tempo per introdurre misure correttive, non traumatiche, ma dobbiamo farlo presto», altrimenti a lungo termine, i contributi non saranno sufficienti a compensare le prestazioni promesse.

«Futuro è incerto, non possiamo agire né su leva fiscale né monetaria»

«Per il futuro ci si prospetta un tempo molto incerto. Non abbiamo molte variabili su cui operare per affrontare la crisi, non abbiamo politica fiscale né monetaria, né controllo su una grande parte dei ricavi. Al di là dei nostri problemi strutturali, la situazione mondiale - guerra, inflazione, mancanza di rifornimenti, incertezza finanziaria, etc. - crea per noi nuove sfide e opportunità. Non possiamo dire che il tempo dei sacrifici sia finito, il 2022 sarà un anno particolarmente difficile e pure il 2023. Ora dobbiamo affrontare il preventivo per il 2023 che non ci consente di stare molto allegri, nonostante la pressione del Covid sia diminuita».