Vaticano: la catena delle responsabilità dentro la Curia e la svolta all’Hotel Bulgari di Milano Nuove elementi dall'inchiesta: un monsignore dice che del negoziato sui 15 milioni ne era a conoscenza anche il Sostituto, Edgar Pena Parra, il numero 3 della Curia di Carlo Marroni

(imagoeconomica)

Nuove elementi dall'inchiesta: un monsignore dice che del negoziato sui 15 milioni ne era a conoscenza anche il Sostituto, Edgar Pena Parra, il numero 3 della Curia

5' di lettura

È all’Hotel Bulgari di Milano che spunta per la prima volta l’idea dell’estorsione di Gianluigi Torzi verso la Santa Sede. A fine 2018 in uno degli alberghi più lussuosi d’Italia avviene l’incontro che rappresenta una svolta nell’incredibile vicenda dell’immobile di Sloane Avenue, Londra, comprato nel 2014 che ha generato via via “un’enorme voragine” nei conti dello Stato vaticano, utilizzando l’Obolo di San Pietro, la cui destinazione sarebbe anche l’assistenza ai poveri.

Dall’inchiesta che ha portato il finanziere italiano in cella dentro le mura leonine la sera del 5 giugno emergono nuovi dettagli, in base anche alle testimonianze delle molte persone ascoltate, tra cui monsignori, avvocati e intermediari vari, che spuntano di continuo. Tra cui anche che tutte le fasi del negoziato – che secondo gli inquirenti avrebbe assunto la fattispecie di estorsione – siano state seguite direttamente dal vescovo Edgar Pena Parra, il Sostituto della Segreteria di Stato, in “numero 3” della Curia.

La spinta decisiva all’inchiesta è arrivata dalle carte inviate dalla Svizzera, dove le autorità hanno sequestrato un certo numero di conti correnti per svariati milioni di vari protagonisti – sono usciti i nomi di monsignor Alberto Perlasca e del funzionario amministrativo vaticano Fabrizi Tirabassi – per alcuni milioni di euro, senza che per adesso sia specificato l’ammontare di ciascun conto.

L’incontro all’Hotel Bulgari

Alla riunione all’Hotel Bulgari di Milano si presentano Tirabassi, responsabile dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, ed Enrico Crasso, ex Credit Suisse e gestore delle finanze della Segreteria: entrambi – secondo la testimonianza di Manuele Intendente, avvocato ex Ernest & Young che aveva introdotto Torzi in Vaticano – dicono al finanziere di voler proporre la cessione al Fondo Centurion (veicolo maltese che fa capo a Crasso, che poi otterrà effettivamente la gestione di altri fondi della Segreteria) delle quote di Gutt Sa. Questa è la società che gestiva l’immobile di Londra, di cui il broker aveva ceduto al Vaticano 30mila azioni senza diritto di voto, mantenendone 1000 con diritto di voto, violando gli accordi. È lì che maturerebbe l’idea dell’estorsione – secondo Intendente - ma per gli investigatori vaticani le ragioni sarebbero in realtà altre, legate all’impegno preso da Torzi di sottoscrivere un bond di 30 milioni di euro della Banca Popolare di Bari. Insomma, secondo i magistrati papali l’indisponibilità vaticana a non entrare nell’affaire della Popolare di Bari farebbe scattare la reazione di Torzi e gli fa alzare le pretese.

La Segreteria di Stato “in balìa” di Torzi. Il presunto ruolo di Pena Parra

Un altro aspetto che emerge dalle testimonianze è che la Segreteria di Stato vaticana - la “presidenza del consiglio” della Santa Sede, ma anche con competenze su affari interni ed esteri , quindi il dicastero-chive più vicino all’attività di governo del Papa - era in “balìa delle richieste di Torzi”. La sconcertante realtà è descritta dagli inquirenti e gli investigatori dello Stato vaticano, che hanno indagato sulla vicenda. Dalle testimonianze acquisite emerge uno spaccato di contatti frenetici in cui via via si alternano prelati, funzionari pontifici, avvocati e intermediari, incontri e pure secondo quanto ricostruito dall’ufficio del Promotore di Giustizia, un’udienza dal Papa a Santa Marta il 26 dicembre 2018 – circostanza non esplicitata dagli atti ufficiali ma su cui ci sono varie testimonianze attendibili – in cui lo stesso Torzi avrebbe avanzato le sue pretese. Spunta poi quanto affermato da monsignor Mauro Carlino, l’ultimo in ordine di tempo tra gli “emissari della Segreteria di Stato” incaricati di portare a termine la difficile trattativa con Torzi perché ceda le famose 1000 azioni, cosa che farà a fronte dei 15 milioni, scesi dopo una prima ipotesi a 20 milioni. Secondo Carlino comunque Pena Parra dette «indicazioni sulla modalità di procedura».