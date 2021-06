Vaticano contro la legge Zan: «Viola il Concordato». La Santa Sede scrive una nota ufficiale al Governo

2' di lettura

La Santa Sede entra direttamente in campo contro il ddl Zan , il progetto di legge contro l'omotransfobia. L'iniziativa è direttamente della Segreteria di Stato, quindi l'organo di governo più vicino al Papa. L'iniziativa, di cui da notizia il Corriere della Sera – e che trova conferme – è senza precedenti, perlomeno con queste modalità: la Santa Sede ha consegnato una nota informale in cui sostiene che la legge, se approvata con l'attuale impianto, andrebbe a violare direttamente il Concordato tra Italia e Santa Sede, la cui modifica è del 1984. Il fatto clamoroso è che si sia mosso direttamente il governo centrale della Chiesa universale, mentre su questi temi si esprime pubblicamente in genere la Conferenza Episcopale, che infatti più volte si era espressa contro.

La nota consegnata dal “ministro degli esteri” Gallagher

Il Corriere della Sera precisa che a comunicare la nota all'ambasciata italiana presso la Santa Sede lo scorso 17 giugno – Palazzo Borromeo - sarebbe stato l'arcivescovo Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati, il “ministro degli esteri” di Papa Francesco. Una “nota verbale”, dove si sostiene che «alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del Concordato». Commi che assicurano «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale» (comma 1). Mentre garantiscono «ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (comma 2).

Il “nodo” delle scuole private

Inoltre per il Vaticano il Ddl Zan violerebbe la libertà di organizzazione perché non esenta le scuole private dall'organizzare attività in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, che viene istituita con la legge. E, più in generale, minerebbe la libertà di pensiero dei cattolici. La nota - precisa il Corriere della Sera - è stata consegnata al gabinetto del ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo scorso 17 giugno. Ma, secondo il quotidiano, non è stata ancora portata all'attenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi e del Parlamento. Le regole prevedono che di fronte a una presunta violazione del Concordato e a un problema che riguarda la sua corretta applicazione si attivi la “commissione paritetica” competente per un’”amichevole soluzione”.