Vaticano: Ior, utile in calo a 18 milioni, in crescita le masse amministrate a 5,2 miliardi

Lo Ior, Istituto per lo Opere di religione, ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 18,1 milioni, che rappresentano il dividendo da assegnare alle casse del Papa. Rispetto al 2020 l’utile è in calo, dai 36,4 milioni. Gli utili sono in calo anche perchè, spiega l’Istituto, «sono in linea con le aspettative, con il nuovo modello di business HTCS (Held To Collect and Sell) adottato per gli investimenti e con il profilo di rischio prudente». Il margine di interesse è stato del 15%, +22% le commissioni nette, + 4% le masse gestire, da 5 a 5,2 miliardi di uero. Il TIER 1 ratio pari al 38,54% , al 59% il cost/income ratio.

L’operatività «coerente con la Dottrina Sociale della Chiesa»

«La crescita delle masse gestite riflette i buoni risultati delle gestioni patrimoniali per la clientela, ottenuti operando in coerenza e applicazione dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, con il 70% delle linee di gestione sopra il benchmark a 5 anni» informa l'Istituto, presieduto da Jean Baptiste de Franssu e diretto da Gianfranco Mammì. Il cost/income ratio «riflette un apprezzabile controllo dei costi a fronte della scelta dell'Istituto di proseguire nella digitalizzazione dei servizi per la clientela, nel rafforzamento degli strumenti di difesa informatica e nell'assunzione di nuove risorse con profili di seniority e specializzazione diversi. L'Istituto ha continuato a mantenere come prioritario l'impegno alla conformità a tutte le norme e i regolamenti applicabili, confermando la propria trasformazione culturale».