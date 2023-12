Vaticano, per la prima volta imprese in campo per il presepe di Piazza San Pietro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la prima volta nella storia del presepe in Piazza San Pietro, il progetto si realizza grazie al coinvolgimento di aziende private. La presentazione c’è stata oggi a Roma nella sede della Associazione Civita, alla presenza di Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, come ultima tappa di un percorso che aveva visto il 15 dicembre 2022 la Diocesi di Rieti incaricare Fondaco Italia di coordinare la realizzazione del presepe in Piazza San Pietro ed in Sala Nervi Aula Paolo VI nominando curatori Enrico Bressan e Giovanna Zabotti. I due presepi saranno rivelati al pubblico il sabato 9 dicembre di pomeriggio.

Gli organizzatori

Il progetto ha vito come ente ecclesiastico competente per territorialità la Chiesa di Rieti e come segreteria organizzativa La Valle del primo Presepe, Raffaella Pitz e Serena Nitrola. I curatori come detto sono stati Enrico Bressan e Giovanna Zabotti, mentre il coordinatore della realizzazione del progetto è stata la Fondaco Italia.

Vito Piccinonna, vescovo di Rieti (al centro), con i curatori dei presepi Enrico Bressan e Giovanna Zabotti





Gli artisti

Artisti coinvolti sono stati gli Artigiani di Cinecittà per il disegno, la progettazione e la realizzazione della struttura, Francesco Artese (Grassano - Matera) per la progettazione del bozzetto, ambientazione e dipinti fronte eretro presepe. Antonio Cantone (Napoli) per i personaggi (viso, mani e piedi in terracotta dipinta - corpo impagliato) e animali (bue ed asinelli in polistirolo compresso, dipinto a mano e trattato), Alessandro Serena (Spilimbergo) il Maestro del mosaico – Presepe Aula Paolo VI. Lighting Designer è stata Margherita Suss - GMS Studio Associato, Milano.

I partner

Partner dell’iniziativa: Cinecittà, iGuzzini Illuminazione, Orsoni Venezia 1888 Mosaici, Meg Impianti, Almaviva, NTV Italo Spa, Melex Studio Legale Roma. Partner Istituzionali Unindustria ENIT, Roma Lazio Film Commission. Media partner: RAI Cultura.