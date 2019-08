Vaticano, nomine in arrivo per la cassaforte del Papa Dall’Apsa alla Segreteria fino allo Ior: parte la fase 2 del pontificato di Francesco di Carlo Marroni

5' di lettura

Le decisioni del Papa sono considerate ormai vicine. Le principali cariche di comando delle finanze vaticane sono vacanti, scadute o in via di scadenza. Insomma, la “cassaforte” di Francesco, oggetto di profonda riforma negli scorsi anni, sta entrando in una fase-2 del pontificato, di consolidamento e di rinnovo (almeno parziale) della classe dirigente, già in parte avvenuta. Le finanze papali - sistema complesso di strutture, sia per il possesso di beni mobili e immobili, e uffici di controllo e audit - sono elementi componenti la Curia, a parte lo Ior, che è un ente della Santa Sede che giuridicamente è considerato un soggetto a parte. Un tema va chiarito: nella struttura centrale della Chiesa cattolica c’è da una parte la Santa Sede, che è il governo della Chiesa universale (ed esiste di fatto da sempre), e dall’altra il Vaticano, che è lo Stato nato dopo la fine del potere temporale, con i suoi confini, e che esiste dal 1929. A capo di entrambi c’è il Papa, ma sono giuridicamente distinti. Insieme compongono la Curia, che prima di tutto è “Romana” (anche nelle definizioni ufficiali dei condici papali da prima di Pellegrino Rossi) e in qualche modo sottolinea il forte legame con Roma, un tempo capitale dello stato pontificio e oggi diocesi del Papa. Il carattere romano della Curia, per quanto molto cambiato dai tempi di Pio XII, è percepibile anche in una struttura fortemente internazionalizzata come quella di Papa Francesco, a partire dal complesso sistema delle finanze vaticane. Appena eletto Francesco avviò una riflessione serrata sulla riforma degli enti economici, percorso accidentato (ne scoppiò anche uno scandalo, il cosiddetto Vatileaks-2) che ha portato a delle modifiche. Lo stesso fu fatto per lo Ior, ma le proposte che scaturirono dalla commissione incaricata non ha prodotto riforme della governance della banca pontificia, un tempo al centro di scandali, ma da tempo in acque tranquille.

Segreteria e Consiglio per l'Economia

I due soggetti sono nati nel 2014, a un anno dall’elezione del Papa. La Segreteria era stata progettata come super-dicastero delle Finanze, che avrebbe dovuto controllare a regime gli immobili e buona parte del portafoglio, e in più gestire il personale, gli acquisti, stilare il bilancio preventivo dell’intera Curia ed effettuare l’audit. Molte di queste competenze sono state ridimensionate, ma resta un dicastero forte. Inizialmente il Papa aveva nominato alla guida il cardinale australiano George Pell, che all’inizio del suo mandato aveva preso molto potere, ed era entrato in contrasto con tutti gli enti storici (e anche con il Papa da posizioni conservatrici in dottrina). Pell è poi incappato nella giustizia australiana per vicende di pedofilia, ed è stato condannato. Non è più alla guida del dicastero, che è retto da monsignor Luigi Mistò, un prelato ambrosiano molto abile e stimato dal Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Il suo nome è spesso fatto come possibile nuovo prefetto, ma le voci di Curia indicano anche l’ipotesi che possa arrivare un laico, come accaduto per la Segreteria della Comunicazione con Paolo Ruffini. Si vedrà. Il Consiglio per l’economia è l’organo che definisce gli indirizzi di politica economica e ratifica le approvazioni dei bilanci: è guidato dal cardinale tedesco Reinhard Marx (il segretario è il prelato Brian Ferme) capofila dell’ala progressista del sacro collegio. Anche questo organo - otto ecclesiastici, sette laici - è scaduto, ma per Marx è data per scontata la conferma. Per alcuni dei laici si sono dei dubbi che possano restare.

Apsa

È l’ente che custodisce il patrimonio immobiliare situato fuori dalle mura leonine: dentro sono del Governatorato, l’ente guidato dal cardinale Giuseppe Bertello che gestisce lo “stato”, tra cui i Musei Vaticani, la Gendarmeria, la Farmacia, le Poste. Molti dei palazzi hanno carattere funzionale (sedi di dicasteri vaticani, residenze per prelati) e quindi non hanno una valutazione commerciale. Altri immobili - la gran parte si trova a Roma, ma ci sono cespiti anche a Milano, e all’estero, come Londra e Parigi - sono invece “liberi” e affittati a privati: il valore di questa parte di cespiti è stata informalmente valutata in 2,5 miliardi di euro, ma forse il valore complessivo è maggiore. Poi c’è la parte finanziaria: l’Apsa ha il “portafoglio” di investimenti della Santa Sede, e questi ammontano a circa 1,5 miliardi. Alla presidenza dell’Apsa il Papa ha nominato il vescovo Nunzio Galantino, già segretario della Cei, e ha come numero due monsignor Mauro Rivella, un prelato piemontese molto esperto in gestione di beni ecclesiastici.