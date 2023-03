Vaticano, Papa in ospedale impone cambio nelle celebrazioni di Pasqua. L’incarico ai cardinali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le celebrazioni pasquali, le più solenni dell'anno liturgico, sono state riscritte. Il papa – ricoverato al Gemelli, con quadro clinico in progressivo miglioramento, ma certamente incompatibile con lo sforzo enorme che lo attenderebbe – non ci sarà. Sarà sostituito da un cardinale per ogni rito principale della Settimana Santa. Inizierà il vicedecano del Collegio cardinalizio, l’argentino Leonardo Sandri, per la Domenica delle Palme, il quale ha confermato di essere stato allertato già da lunedì, il che suggerisce che le condizioni di Bergoglio forse erano già considerate un po’ precarie. Poi sarà la volta del Vicario di Roma, Angelo De Donatis per il Giovedì Santo al mattino, dell’arciprete della basilica di San Pietro, il francescano Mauro Gambetti, per la messa in Coena domini e la Lavanda dei piedi, e il finale del triduo pasquale, e per finire per la domenica di Pasqua, il decano del Collegio, il cardinale Giovan Battista Re.

Incerta la data di uscita dall'ospedale Gemelli

Insomma, il messaggio è chiaro: non si sa quando il Papa uscirà dall'appartamento al decimo piano (dove è stato ricoverato nel 2021 per l'operazione al colon), inizialmente era stato detto due giorni di degenza. Non sarebbe la prima volta che un cardinale celebra e il Papa presiede. È successo anche alla Veglia pasquale dello scorso anno, ricorda l'Ansa. Il cardinale Re dall’altare e il Papa assiso su un lato, limitato nei movimenti dalla gonartrosi al ginocchio destro. Ma nessuno al momento può dire se Francesco sarà dimesso dal policlinico per domenica, tutto dipende dal decorso dell’infezione. Così si prospetta uno scenario inedito per la Chiesa se il Pontefice sarà assente a uno dei suoi appuntamenti principali.

Loading...

La lavanda dei piedi era prevista a Regina Coeli

Esperti medici osservano che l'insufficienza respiratoria non è rara negli anziani, soprattutto per chi ha un’attività sociale e comunicativa intensa. Nei reparti di medicina interna e di geriatria è la regola. Ma per il Papa lo sforzo è anche relativo alla mobilità, visto che da oltre un anno passa larga parte del tempo in una sedia a rotelle, rifiutandosi di farsi operare per evitare (così è stato detto nel tempo) una anestesia, che nel 2021 ha avuto lunghi strascichi. La Pasqua è di gran lunga la festa religiosa cattolica più importante, e Bergoglio tiene particolarmente alla messa in Coena domini del giovedì santo con il rito della lavanda dei piedi che, primo Papa a fare una cosa del genere, ha voluto sempre celebrare all’esterno del Vaticano, in luoghi fortemente simbolici come carceri minorili o centri per migranti. Soltanto nel periodo della pandemia ha dovuto astenersi dal tenere il rito fuori delle mura leonine. Quest’anno, secondo indiscrezioni, la lavanda dei piedi si sarebbe dovuto tenere nel carcere romano di Regina Coeli, con i detenuti.