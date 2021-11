Vaticano: Papa riceve Macron, al centro il rapporto shock sulla pedofilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell'ora più buia della storia della Chiesa francese il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron viene ricevuto in udienza dal Papa. É passato poco più di un mese dalla pubblicazione del rapporto Sauvè sugli abusi sessuali sui minori da parte del clero francese, un documento scioccante che ha scosso la Francia e i cui effetti tellurici sono arrivati fino dentro la Curia di Roma, dove Bergoglio ha parlato apertamente di un «momento di vergogna». Un'udienza quindi anche simbolica, con una sua precisa tempistica: la prossima primavera si vota per le presidenziali, e il Papa non incontra mai politici sotto elezioni. La scorsa volta - nell'incontro del giugno 2018 - il tema centrale era stata l'accoglienza di migranti e profughi, oggi è lo scandalo della pedofilia, che dal rapporto emerge come una tragedia di dimensioni inimmaginabili. La Francia Oltretevere è rappresentata dall’ambasciatrice presso la Santa Sede Élisabeth Béton-Delègue.

Il rapporto-schok sugli abusi sessuali dal 1950 al 2022

Dopo oltre due anni di lavoro la commissione di studio indipendente insediata dai vescovi ha reso pubblici i risultati: il rapporto stima che tra il 1950 e il 2020 circa 216mila minori siano stati vittima di abusi sessuali da parte di sacerdoti, diaconi, monaci e suore. Allargando l'analisi a tutte le persone legate alla Chiesa (personale di scuole cattoliche, laici che forniscono servizi di catechismo o cappellania, animatori scout o di altri movimenti cattolici giovanili), il numero stimato delle vittime sale a 330mila. Il Papa aveva commentato parlando di «momento della vergogna» e Macron era stato duro con i responsabili, invocando anche i risarcimenti. Per affrontare i quali i vescovi di Francia puntano ad aumentare il fondo per il risarcimento delle vittime della pedofilia nella Chiesa, mettendo in vendita beni immobiliari della Conferenza episcopale di Francia e delle diocesi, come ha annunciato a Lourdes il presidente dei vescovi francesi, Eric de Moulins-Beaufort al termine dell'Assemblea della Conferenza. Il prelato ha precisato che, inoltre, se sarà necessario, «potrà essere sottoscritto un prestito per anticipare i bisogni».

La questione del segreto della confessione, in corso approfondimento

A infiammare ulteriormente gli animi nelle ultime settimane in Francia c'è stato anche il botta e risposta tra la Chiesa locale e il governo sul segreto della confessione, strettamente legato al tema degli abusi e delle relative denuncie. L’attuale amministrazione del presidente Macron – riferisce Vatican Insider - ha ricordato che «nulla è più forte della legge della Repubblica» dopo che il presidente della Conferenza episcopale ha dichiarato che il segreto della confessione «è più forte delle leggi della Repubblica». Nulla nel «nostro Paese è più forte delle leggi della Repubblica. È molto chiaro», ha ammonito il portavoce del governo, Gabriel Attal, precisando che Macron ha chiesto al ministro dell’Interno responsabile dei Culti, Gérald Darmanin, di ottenere chiarimenti dal capo dei vescovi e Arcivescovo di Reims.

Un nuovo invito a visitare la Francia (dopo il voto)

Al centro del colloquio, oltre alla tragica vicenda della pedofilia, anche il debito dei paesi in via di sviluppo, l'Africa e l'ambiente. Macron certamente inviterà di nuovo il Papa in Francia - a questo punto naturalmente dopo il voto - anche se fino a oggi Bergoglio ha evitato di visitare le principali capitali dei paesi Ue. Ma quello delle visite non è stato il solo contatto tra Francesco e il presidente francese: a quanto risulta i due si sono sentiti al telefono per almeno quattro volte, tra cui il giorno dopo l'attacco alla cattedrale di Nizza dove morirono tre persone. Durante il colloquio dello scorso marzo, avvenuto su richiesta del Papa secondo quanto riferito dall'Eliseo, il presidente si è congratulato con il Papa per il suo recente viaggio in Iraq, definendolo «una vera svolta» per il Medio Oriente