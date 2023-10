Parte il Sinodo sul “cammino” della Chiesa di Bergoglio. Per la prima volta voto alle donne

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un evento destinato a segnare un passaggio fondamentale nel pontificato di Francesco . Dopo dieci anni il Papa argentino chiama la Chiesa a fermarsi sul tema centrale della sinodalità, che significa “camminare insieme”, la cifra forte di Bergoglio. Nell’Aula Paolo VI del Vaticano, si apriranno i lavori del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, appunto. Per la prima volta voteranno anche le donne: ci saranno, dunque, padri e madri sinodali, con i tablet alla mano per esprimere il loro parere. Saranno 449 i partecipanti: avranno diritto di voto in 365. Cinquantaquattro le donne ammesse alla votazione. Ci saranno venti delegati delle Chiese orientali, anche due vescovi cinesi di nomina papale, scelti «dalla Chiesa locale d’intesa con le autorità».

«Ascoltare, capire e mettere in pratica la volontà di Dio»

L’obiettivo di questo Sinodo, il quinto del suo pontificato, Francesco lo sintetizza lui stesso su X, il social finora conosciuto come Twitter: «L’essenza del percorso sinodale risiede in una verità di fondo che non dobbiamo mai perdere di vista: esso ha lo scopo di ascoltare, capire e mettere in pratica la volontà di Dio», si legge in un post pubblicato dall’account @Pontifex alla vigilia dell’apertura del Sinodo.Ascolto, comprensione, quindi anche dialogo come direttrici di questa grande assemblea iniziata in modo inedito “dal basso” nell’ottobre 2021 con la consultazione di diocesi e parrocchie di ogni Paese del mondo e proseguita poi con la fase continentale in Asia, Africa, America, Medio Oriente, Oceania.

Il volto “green” dell’assemblea

I lavori entreranno poi nel vivo nel pomeriggio del 4 ottobre in Aula Paolo VI (e non in Aula nuova del Sinodo come in passato), dopo che la mattina i partecipanti saranno introdotti all’utilizzo del nuovo setting, cioè la serie di telecamere e tablet già allestiti nei vari tavoli circolari per ognuno dei presenti con software di traduzione installati all’interno per leggere e scaricare documenti, per chiedere la parola e per votare.Un modo, questo, anche per «evitare lo spreco di carta», scrive Vatican News.

Il Sinodo si presenta così con un volto green, anche per la scelta della Segreteria Generale di provvedere a compensare parte delle emissioni di CO2 residue grazie a progetti capaci di generare un “credito” di carbonio tale da bilanciare il “debito” accumulato. Un passo quasi “dovuto” in vista della pubblicazione della Laudate Deum, l’esortazione apostolica che segue l’enciclica Laudato si’, lo stesso giorno dell’apertura del Sinodo.

Dibattito anche sui temi divisivi, l’attacco dei conservatori

Fino a fine ottobre si alterneranno i lavori in plenaria e i dibattiti nei circoli minori. Il Papa ha chiamato anche un outsider tra gli uditori: Luca Casarini , ex leader dei no global, da anni attivo nel salvataggio dei migranti con la Mediterranea Saving Humans. Nell’Instrumentum laboris, canovaccio sul quale lavoreranno vescovi e cardinali di tutto il mondo, tanti i temi al vaglio dell’Assemblea. Tra i più divisivi, il ruolo delle donne nella Chiesa, le coppie Lgbtq, la questione dei preti sposati.