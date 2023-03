Pasqua, Vaticano: celebra il Decano Re, cardinale diplomatico che affiancò Wojtyla

Ascolta la versione audio dell'articolo

La salute del Papa sta migliorando, anche se lentamente e gli acciacchi sono comunque sempre più evidenti. Ma la Pasqua - evento liturgico di gran lunga più importante nella Chiesa - sarà celebrata da alcuni cardinali. Primo tra tutti Giovanni Battista Re, Decano del Sacro Collegio, anche se potrebbe essere possibile (ma improbabile) che Francesco compaia in San Pietro, se dimesso dal Gemelli e in condizioni accettabili. Nel programma del Vaticano dei riti rimane la presenza di Papa Francesco. Fonti Oltretevere non escludono che addirittura potrebbe fare l’omelia. Al momento non è stato deciso che guiderà la Via Crucis in Colosseo (forse il cardinale Vicario, Angelo De Donatis), che richiede un impegno fisico significativo, e forse farà anche un po’ freddo. Si vedrà.

Il precedente del 2005

Quindi sarà il Decano in prima linea la domenica di Pasqua, e prima di lui i cardinali Leonardo Sandri per la Domenica delle Palme, il Vicario di Roma De Donatis per il mattino del giovedì santo - la messa detta “crismale” - e Mauro Gambetti, arciprete di San Pietro, per la messa in Coena Domini e lavanda dei piedi, sempre del giovedì santo. Non è la prima volta che dei cardinali sostituiscono il Papa nelle celebrazioni di Pasqua. Il precedente più famoso è certamente quello del 2005, quando Giovanni Paolo II era ormai alla fine e assistette in tv. La Via Crucis fu presieduta dal cardinale Joseph Ratzinger (famosa la sua omelia sulla “sporcizia nella Chiesa”) e fu proprio Re a celebrare la messa crismale.

Francesco ha una bronchite. Migliora progressivamente il quadro clinico complessivo

La carriera rapida

Chi è Re? 89 anni, bresciano della Valle Camonica, il cardinale è decano del Sacro Collegio dal 2020. Diplomatico ecclesiastico formato nella Pontificia accademia dopo l'ordinazione nella sua diocesi. Dal 1967 al 1971 lavora presso la rappresentanza in Iran, nel gennaio 1971 viene richiamato in Vaticano come segretario particolare dell’allora sostituto della Segreteria di Stato, il potente monsignor Giovanni Benelli, uno dei “papabili” in pista nel conclave del 1978. Quindi il primo vero salto: diventa assessore per gli affari generali della Segreteria di Stato, poltrona chiave per gestire i dossier delicati.

Papa Giovanni Paolo II lo valorizza, vede nel giovane diplomatico doti non comuni e lo prepara per incarichi sempre più importanti. Nel 1987 lo nomina arcivescovo e segretario della Congregazione per i vescovi, il dicastero delle nomine e degli spostamenti. Ma il vero salto è due anni dopo quando Wojtyla lo mette nella poltrona di Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Ma ci resta poco: nel 2000 è nominato prefetto della Congregazione per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. Gli viene conferita la porpora l’anno dopo, lascerà il dicastero nel 2010 per motivi di età.

Il 18 gennaio 2020 papa Francesco approva la sua elezione a decano del Collegio cardinalizio e assume contestualmente il titolo di cardinale vescovo di Ostia, in quanto proprio di questo incarico. Il 5 gennaio 2023 celebra l’eucaristia durante le solenni esequie del papa emerito Benedetto XVI, presiedute da papa Francesco.