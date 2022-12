Vaticano, peggiorano le condizioni di salute di Benedetto. Francesco: «Pregate per lui». E va a visitarlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo dice Francesco, alla fine dell'udienza generale: «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine». Lo stato di salute di Ratzinger – 95 anni – è ormai molto precario, e anche le rare foto che lo ritraggono evidenziano un fisico indebolito. Cosa accade? Il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, successivamente ha detto ai giornalisti che «in merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell'udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito».

Dieci anni fa la rinuncia al Papato e l’elezione di Bergoglio

Francesco va spesso a trovare il suo predecessore, qualche volta viene reso noto, altre no. Ma il legame è stretto, anche se i due papi sono distanti anni luce come impostazione pastorale e come carattere personale. E anche se Benedetto – certamente contro la sua volontà – è stato a lungo eretto a simbolo dell'anti bergoglismo, una sorta di baluardo della tradizione contro le presunte derive dottrinali lamentate dagli autoproclamati custodi dell'ortodossia cattolica, per Bergoglio. Tra poco più di un mese ricorreranno 10 anni dalla rinuncia – era l'11 febbraio 2013, l’elezione di Bergoglio è stata il 13 marzo – un decennio trascorso al monastero Mater Ecclesiae, non sempre nel silenzio come aveva promesso, visti i molti interventi su temi scottanti, come la pedofilia. Ma questo non ha mai minato il rapporto con Francesco.

