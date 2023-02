Vaticano, il prestito negato dallo Ior per il palazzo di Sloane Avenue «per evitare riciclaggio»

In sostanza - sostiene - in una lettera l’Aif autorizzava l’Istituto a procedere col finanziamento, non senza condurre prima, però, tutte le verifiche necessarie. Il presidente dello Ior ha anche detto di aver saputo solo nel settembre 2019 che il presidente dell’Aif, René Brülhart, imputato nel processo, aveva anche un ruolo di consulente per la Segreteria di Stato. «Ebbi la sensazione che la nostra fiducia era stata tradita - ha osservato sul possibile conflitto d’interessi -. Quindi il nostro atteggiamento è cambiato». E anche il fatto che il direttore dell’epoca dell’Aif e co-imputato, Tommaso Di Ruzza, aveva predisposto la lettera della Segreteria di Stato per la richiesta di finanziamento «ha contribuito a rafforzare la nostra sensazione che fossimo stati traditi».

«La Segreteria di Stato ci dette degli imcompetenti»

È stato comunque nell’incontro convocato da Parolin in Segreteria di Stato il 25 luglio 2019, dopo che il board dello Ior il 9 luglio aveva già deciso all’unanimità, sulla base del Report dell’Ufficio Compliance, di non concedere il prestito, che si venne proprio ai ferri corti. De Franssu e Mammì vi parteciparono per chiedere nuovamente la documentazione ancora mancante e valutare se ci potessero essere ulteriori vie. «Noi volevamo che la Segreteria di Stato fornisse allo Ior sufficienti elementi perché evitassimo la situazione di riciclaggio di denaro, ma non avemmo le rassicurazioni necessarie», ha detto De Franssu. Fu però all’inizio di quell’incontro che «il board dello Ior e io stesso fummo descritti dal sostituto mons. Edgar Pena Parra (che dovrebbe essere ascoltato nel procedimento, ndr) come incompetenti e le nostre richieste come irragionevoli». I rappresentanti dell’Aif, Brülhart e Di Ruzza, rimasero per tutto l’incontro in silenzio, poi al termine, ha ricordato sempre De Franssu, «all’uscita fui da loro preso da parte. “Perché sei così ostinato? Lo sai che se concedi il prestito noi ti proteggeremo”». Ma tra le motivazioni della decisione unanimemente negativa del board, nonostante le «pressioni» ricevute, anche il fatto che in una ricerca fatta su un database internazionale su illeciti finanziari è risultato comparissero sia Raffaele Mincione che Gianluigi Torzi, entrambi coinvolti nell’affare di Londra. E per lo Ior è stata in qualche modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E anche per quanto riguarda la denuncia alla magistratura, ha concluso De Franssu, «ormai per lo Ior era giunto il momento in cui non c’era altra cosa da fare».