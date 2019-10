Vaticano, le tappe della (nuova) crisi dentro la Curia

2 Luglio 2019 – Lo Ior, assieme al Revisore Generale (una sorta di Corte dei Conti), ritendendo questa richiesta non conforme alla regole adottate, manda le carte al Promotore di Giustizia. A seguito di questo atto si terranno delle riunioni tra i vari soggetti coinvolti per dirimere la questione, di cui una a fine luglio.

4 Agosto 2019 – Comunicazione del cambio di incarico di Alberto Perlasca, monsignore di lungo corso e per dieci anni gestore della cassaforte della Segreteria di Stato, che custodisce 650-700 milioni in varie forme. Una decisione che sembra preludere quello accadrà, anche se Perlasca non è stato coinvolto nell'inchiesta. Cambia scrivania anche monsignor Mauro Carlino (che ritroveremo più avanti) a lungo segretario di Becciu e poi di Peña Parra: va alla sezione Informazione, e prende il posto di mons. Carlo Maria Polvani, già citato come testimone in Vatileaks e noto anche come nipote del nunzio Carlo Viganò, l'accusatore (senza prove) di Francesco.

20 Settembre – Vicenda non direttamente collegata a Sloane Avenue ma sempre in tema finanziario: si tiene dentro il Vaticano un summit straordinario dei capi dicasteri della Curia sotto la presidenza del potente cardinale tedesco Reinhard Marx, capo del Consiglio per l'Economia, delegato dal Papa a coordinare una “manovra” finanziaria di taglio dei costo a causa del forte deficit delle finanze pontificie, circa 70 milioni (dato non ufficiale). Dal 2015 la Santa Sede non pubblica i bilanci. Insomma, mancano i soldi anche per una non ottimale gestione dei vari tesoretti presenti nella Santa Sede.

1 Ottobre 2019 – Breve comunicato della sala stampa: perquisizioni in Segreteria di Stato e all'Aif (Autorità di Informazione Finanziaria, ente di controllo) seguito di denuncia dello Ior e del Revisore, fino a quel momento rimasta riservata all'esterno. Secondo alcune ricostruzioni Parolin era stato avvertito solopoco prima. Non era mai accaduto di una irruzione - peraltro della Gendarmeria, mentre nel palazzo Apostolico da sempre ha accesso solo la Guardia Svizzera - nel dicastero-chiave della Curia, che è Presidenza del Consiglio e ministeri di Interni ed Esteri.

2 Ottobre 2019 – Escono i nomi di cinque persone sospese dal servizio della Santa Sede: mons. Carlino, Tommaso Di Ruzza, direttore dell'Aif, i dirigenti della prima sezione Fabrizio Tirabassi e Vincenzo Mauriello, e l'addetta Caterina Sansone. L'Espresso rendo noto anche il documento originale della Gendarmeria vaticana con le foto segnaletiche dei cinque ai quali è interdetto l'ingresso dentro il territorio vaticano.