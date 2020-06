Vaticano, tutte le tappe della tempesta finanziaria partita da Londra e che ha investito San Pietro

● aprile 2019 – La Segreteria di Stato decide di riprendersi anche la gestione: l'immobile passa sotto la società London SA 60, e corrisponde a Torzi 10 milioni a titolo di chiusura anticipata (di 4 anni e 7 mesi) del contratto di gestione. Ora il Vaticano controlla totalmente l'immobile, gravato da mutui del fondo lussemburghese Cheyne Capital a tassi fuori mercato (fino all'8%).

● giugno 2019 – La Segreteria di Stato, prima sezione, chiede allo Ior un “anticipo” di 150 milioni finalizzato a rifinanziare il mutuo sull'immobile.

● 2 luglio 2019 – Lo Ior, assieme al Revisore Generale (una sorta di Corte dei Conti), ritendendo questa richiesta non conforme alla regole adottate, manda le carte al Promotore di Giustizia. A seguito di questo atto si terranno delle riunioni tra i vari soggetti coinvolti per dirimere la questione, di cui una a fine luglio.

● 4 agosto 2019 – Comunicazione del cambio di incarico di Alberto Perlasca, monsignore di lungo corso e per dieci anni gestore della cassaforte della Segreteria di Stato, che custodisce 650-700 milioni in varie forme. Una decisione che sembra preludere quello accadrà, anche se Perlasca non è stato coinvolto nell'inchiesta. Cambia scrivania anche monsignor Mauro Carlino (che ritroveremo più avanti) a lungo segretario di Becciu e poi di Peña Parra: va alla sezione Informazione, e prende il posto di mons. Carlo Maria Polvani, già citato come testimone in Vatileaks e noto anche come nipote del nunzio Carlo Viganò, l'accusatore (senza prove) di Francesco.

● 20 settembre – Vicenda non direttamente collegata a Sloane Avenue ma sempre in tema finanziario: si tiene dentro il Vaticano un summit straordinario dei capi dicasteri della Curia sotto la presidenza del potente cardinale tedesco Reinhard Marx, capo del Consiglio per l'Economia, delegato dal Papa a coordinare una “manovra” finanziaria di taglio dei costo a causa del forte deficit delle finanze pontificie, circa 70 milioni (dato non ufficiale). Dal 2015 la Santa Sede non pubblica i bilanci. Insomma, mancano i soldi anche per una non ottimale gestione dei vari tesoretti presenti nella Santa Sede.