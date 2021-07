Vaticano, al via il processo su Sloane Avenue. A giudizio anche Becciu

2' di lettura

Dopo un anno e mezzo di indagini parte il rinvio a giudizio per dieci indagati coinvolti a vario titolo nella vicenda “Sloane Avenue”, il palazzo di lusso acquistato in due fasi a Londra dalla Segreteria di Stato vaticana e costato alla fine 350 milioni. Dal 27 luglio inizierà il procedimento davanti al Tribunale della Città del Vaticano, presieduto da Giuseppe Pignatone: la documentazione dell'indagine - condotta dalla Gendarmeria guidata dal comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti - è composta da oltre 500 pagine. Tra le persone figura anche cardinale Angelo Becciu, privato dal Papa a settembre 2020 delle sue prerogative cardinalizie e della carica di prefetto della Congregazione dei Santi. Verso Becciu il Promotore procede per i reati di peculato e abuso d’ufficio anche in concorso, nonché di subornazione.

Gli altri nove a giudizio e i reati contestati

Gli altri a giudizio sono René Brülhart, già presidente Aif, al quale l’accusa contesta il reato di abuso d'ufficio, mons. Mauro Carlino (estorsione e abuso di ufficio), Enrico Crasso, finanziere ex Credit Suisse (peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio, truffa, abuso d'ufficio, falso materiale di atto pubblico commesso dal privato e falso in scrittura privata), Tommaso Di Ruzza, già direttore Aif (peculato, abuso d'ufficio e violazione del segreto d’ufficio); Cecilia Marogna, manager consulente per le relazioni estere (peculato), Raffaele Mincione, finanziere (peculato, truffa, abuso d'ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio); Nicola Squillace, avvocato (truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio), Fabrizio Tirabassi, funzionario della Segreteria di Stato (corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d'ufficio), Gianluigi Torzi, finanziere (estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio).

Chiamate in causa anche quattro società

Quattro le società coinvolte: HP Finance LLC, riferibile ad Enrico Crasso, alla quale l'accusa contesta il reato di truffa; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., riferibile a Cecilia Marogna (peculato), Prestige Family Office SA, riferibile ad Enrico Crasso (truffa); Sogenel Capital Investment, riferibile ad Enrico Crasso(truffa). Alcuni dei reati vengono contestati anche “in concorso”.

«Consistenti perdite per la Santa Sede»

Una nota della sala stampa precisa che «le attività istruttorie, svolte anche con commissioni rogatoriali in numerosi altri paesi stranieri (Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna, Jersey, Lussemburgo, Slovenia, Svizzera), hanno consentito di portare alla luce una vasta rete di relazioni con operatori dei mercati finanziari che hanno generato consistenti perdite per le finanze vaticane, avendo attinto anche alle risorse, destinate alle opere di carità personale del Santo Padre. L’iniziativa giudiziaria è direttamente collegabile alle indicazioni e alle riforme di Sua Santità Papa Francesco, nell’opera di trasparenza e risanamento delle finanze vaticane; opera che, secondo l’'ipotesi accusatoria, è stata contrastata da attività speculative illecite e pregiudizievoli sul piano reputazionale nei termini indicati nella richiesta di citazione a giudizio».