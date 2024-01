Vedi alla voce rosso: destinazione Cina, sulle tracce di una pietra senza eguali

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Ci sono tre parole per dire rosso: hóng è un panno di seta così pallido da svigorire nel pesca e nel polvere, quasi rosa; zhû è un albero dal cuore di sangue, il midollo di un cipresso, cinabro puro; chì è il corpo nudo, il terreno brullo del Sud. Se si volesse concentrare la complessità minuziosa, dissonante, smisurata di Beijing dentro una «petite boîte rouge», la sfumatura non sarebbe quella del più regale portagioie francese, né l’arancio-camoscio della lacca millenaria, intagliata e incrostata d’oro. Non avrebbe neppure la trasparenza tremula delle lanterne rosse dei pochi, sopravvissuti hutong. Si avvicinerebbe, senza mai assomigliargli definitivamente, a un anemone di rubellite, ora scarlatto ora ambrato ora purpureo, pietra unica in natura e deposito di centinaia di ore di lavorazione a mano, capolavoro di glittica che incide il minuscolo estraendone luce, fiore da portare al collo, pendente irripetibile nella ripetizione di gesti tramandati dall’epoca del Minotauro. Se il viaggio nell’alta gioielleria di Cartier ricomincia da Beijing, celebrando la tappa più scenografica di quel Le Voyage Recommencé, che da Firenze si è trasferito e rinnovato fra i fasti della Città Proibita e il nastro di pietra della Grande Muraglia, rosso, anzi hóng zhû chì, sono la parola chiave.

La spilla Haute Joaillerie in diamanti e onice, indossata all’evento Le Voyage Recommencé dal regista e produttore Peter Chan. (ph Vincent Wulveryck/ Courtesy Cartier)

Ogni lingua è fatta di termini che sono suoni e, in Cina, sono toni. Anche lo stile è un linguaggio prima ancora che una linea estetica. Ci si può esercitare a percorrerne la fonologia, la morfologia, il lessico, la sintassi. È la sfida che mi lancia Pierre Rainero, da quarant’anni direttore image, style and heritage di Cartier, prezioso compagno di scoperte nel Museo del Palazzo della capitale come dentro alla Prince Jun’s Mansion, dov’è esposta la collezione, curioso, onnivoro maestro di pietre rare e orologi antichi, affabulatore di storie e di viaggi. «Mi interrogo spesso su che cosa sia la creatività. C’è un aspetto quantitativo che è il numero di idee (per me non conta e non le conto). C’è un aspetto soggettivo che è l’originalità, ma, attenzione, raramente il nuovo è originale. Poi c’è un terzo livello, che considero il più importante, la pertinenza, quel tipo di risonanza, insieme logica e funzionale, con il mittente, con il destinatario e con l’oggetto creato». Se non fossimo davanti a un orologio-spilla di giada, a forma di leone buddista – uno dei 3.500 pezzi della Collection Cartier, messo in apertura dell’esposizione per richiamare il suo antico legame con la cultura cinese – la conversazione potrebbe chiamare in causa la semiologia. «La creatività in sé non è niente. Mi interessa il puro istinto applicato a un codice. È come quando si impara una lingua straniera: solo se raggiungi un certo livello di conoscenza, puoi parlare con libertà senza consultare continuamente il vocabolario. Ecco: la cultura del brand, quella di cui io tutelo la trasmissione, è un linguaggio. Quando c’è la padronanza di lessico e grammatica non ci sono più freni alle possibilità di espressione». Rainero, per inciso, parla con naturalezza quattro lingue, cinque se includiamo il Cartier-style, e passa dal francese all’inglese, dallo spagnolo all’italiano con la puntualità di chi ricerca, per ogni area semantica, l’eco più propria.

Loading...

L’attrice Gong Li sulla Grande Muraglia: indossacollana e anello di alta gioielleria Cartier Miroitement, orecchini Manour e orologio-gioiello Reptilis. (ph Courtesy Cartier)

La sua riflessione porta lontano: siamo ospiti di una “casa” che ha più di 400 anni di storia, i giardini, il legno dipinto dei tetti a pagoda, gli specchi d’acqua, le colonne laccate di rosso, risalgono alla dinastia Qing. Qui, dove ogni espressione estetica ha la dimensione del rituale, una critica dello spontaneismo si amplifica e riverbera in migliaia di dettagli. Lo penso mentre visito il piccolo laboratorio di aquiloni tradizionali, che il palazzo ospita in una dépendance immersa fra gli alberi. Non fa parte del percorso di visita, ma la curiosità muove sempre su terreni non battuti. Entro da sola, un furto di tempo e di silenzio, e ci trovo tutto l’occorrente per “creare”: pennarelli, forbici, carta di riso, velina, vernice, colla, scheletri flessibili di bambù. Un paradiso per bambini, una giostra di simboli per adulti. Su una rastrelliera esterna sono già appese creature vibranti, mostri, dèi, animali fantastici, mobili per il vento, coloratissimi, sovrapposti uno sull’altro, pronti per essere slacciati e volare. Mai completamente liberi, legati a un filo.

Da sinistra, la cena di gala alla Grande Muraglia; il pendente, capolavoro di glittica, pezzo unico di rubellite e pavé di diamanti. (ph Courtesy Cartier)

Questo luogo che coltiva la fantasia della leggerezza è identico alla struttura architettonica – questa sì parte del percorso espositivo –, che ospita il maestro Philippe Nicolas, l’uomo che trasforma la pietra in fiore. È lui che guida la formazione dei giovani nella tecnica della glittica, arte secolare di intaglio e incisione delle gemme, patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco. Gli strumenti sono punte, bulino, polvere di diamante, rotanti, mani ferme e occhi che vedono forme e le estraggono. In questa sala l’ingrediente magico non è l’aria, ma la terra, blocchi di roccia colorata. Ciascuno un’etichetta, un nome, un viaggio.

Donne in abiti tradizionali in visita alla Città Proibita. Uno dei tre pezzi storici della Collection Cartier esposto a Beijing, un orologio-spilla del 1929 in giada, rubini e onice, in gusto Art Déco: racconta il legame con la cultura cinese e la presenza di motivi decorativi d’ispirazione orientale. (ph Courtesy Cartier)

Prendo in mano un sasso viola scuro, mezzo chilo di sugilite del Sudafrica. Sta per diventare una viola del pensiero, un’aiuola mobile per décolleté, un collier di pansé. La pesante sezione di un fossile di calamite – un rarissimo reperto del Paleozoico – avrà lo scatto del muso di una pantera, ciondolo che tiene in bocca una goccia di morganite. «È la pietra che guida, non l’idea», spiega Philippe. «In atelier lavoriamo a più mani sullo stesso progetto». La più esclusiva delle arti artigiane è la più corale nella fattura e si disegna nel tempo. «C’è un pezzo che ho iniziato a Beijing quattro anni fa, ho proseguito nella lavorazione a Tokyo e poi l’ho finito a Venezia, durante Homo Faber. È un intaglio classico, una tecnica che esisteva già in epoca greco-romana, dove la pietra viene scolpita dall’interno e il disegno è profondo e tridimensionale». La misura del tempo può includere prospettive smisurate. Anche su questo aspetto Beijing offre rinforzo alla lingua del fatto a mano.