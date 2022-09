Veicoli commerciali elettrici: il primo step verso la transizione elettrica

Un processo lento e graduale



Il processo di elettrificazione resta graduale ma, sulla base di questo studio condotto prendendo in considerazione 17 Paesi con un campione di 900 veicoli per ciascuno di questi, è importante per le aziende riconoscere che profitti e sostenibilità vanno di pari passo. La sostenibilità sta diventando parte integrante della mission di un numero sempre maggiore di aziende, e in tale contesto i trasporti sono una componente fondamentale. Questo è un ottimo momento per iniziare a testare implementazioni di veicoli elettrici su parte della propria flotta prima di scalare. I dati forniti dalla telematica saranno cruciali per le aziende, indipendentemente dal loro livello di adozione dei veicoli elettrici, perché le aiuterà a gestire le proprie flotte nel modo più efficiente e sostenibile.



In questo momento storico, in cui il caro-energia mette in ginocchio aziende e famiglie, oltre ai vantaggi dei mezzi elettrici, i manager dovranno tenere in considerazione anche l'aumento del prezzo dell'energia.