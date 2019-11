Veicoli d’occasione per ogni occasione Nata con l’acquisto e il noleggio di auto all’asta di Simonluca Pini

Noleggiare vetture a breve, medio e lungo termine, richiede un lungo elenco di capacità e competenze per sfidare i principali attori del settore. Oltre ad essere competitivi sull’offerta e sui prezzi, il valore aggiunto arriva dall’attenzione al cliente. Fondata nel 2014 da Luca e Riccardo Terrazzan, insieme al padre Claudio, l’Automotive Broker Service partiva proprio da questo concetto. L’idea era quella di unire qualità, elasticità e rapporto con il cliente con il fine di fidelizzarlo e diventare per lui il punto cardine per la scelta, la consulenza e il servizio di tutto il mondo automotive. Al 106°esimo posto della classifica Leader di Crescita 2020, l’Automotive Broker Service è passata da un fatturato di 774 mila euro del 2015 ai 2,87 milioni del 2018 con un tasso di crescita del 54,86%.

Inizialmente il core business dell’azienda di Cassano Magnano in provincia di Varese era principalmente la rivendita di veicoli acquistati all’asta nei vari portali dedicati al Noleggio a lungo Termine ad altri dealer. Dopo un’ analisi del territorio e dei concorrenti, l’azienda si focalizza anche sul noleggio a lungo termine e arrivando a contare una flotta di circa 50 veicoli tra auto, pulmini e veicoli commerciali nel breve termine.

Da qualche mese il noleggio su Malpensa è ancora più comodo, grazie alla collaborazione con una società di parcheggio auto a cinque minuti dal terminal. Sul fronte del noleggio a lungo termine gli accordi di brokeraggio con le principali società di noleggio (ALD, Leasplan, Leasys, Arval, Volkswagen Bank, Alphabet, e altri sotto marchi) «ci permettono di avere una panoramica completa del settore assicurando al cliente il miglior rapporto prezzo-servizio cliente. Anche qui ci differenziamo per la qualità del servizio, puntando non tanto sul prezzo competitivo ma più sulla completezza del servizio e consegnando veicoli ben accessoriati», ci racconta Riccardo Terrazzan, fondatore dell’Automotive Broker Service.

Oltre che sulla qualità dei veicoli e sull’attenzione al cliente, l’azienda varesina deve la sua crescita anche l’ampia offerta di veicoli e servizi a disposizione. Oltre a supercar, auto per matrimoni e noleggio pulmini a 9 posti, scorrendo le offerte non mancano le imbarcazioni. «Dall’estate scorsa abbiamo deciso di unire la strada con l’acqua, acquistando un natante utilizzabile senza patente nautica e noleggiabile sul Lago Maggiore anche dagli sposi che vogliono arrivare in hotel via acqua», ricorda Luca Terrazzan, fondatore dell’azienda.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, i due giovani soci hanno ben chiari i passi da compiere in futuro. Il primo sarà il rinnovamento del sito internet, offrendo all’utilizzatore una maggiore possibilità di personalizzazione e una navigazione più rapida. Nel 2020 arriveranno anche nuove vetture elettriche, da offrire ai clienti e agli hotel convenzionati, e successivamente l’obiettivo è di inaugurare una nuova filiale in grado di garantire una maggiore visibilità.