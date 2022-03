Veicoli elettrici: contatori singoli più adatti a rilevare i consumi dei box

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Domanda. I garage, interrati, di un condominio sono allacciati non ai contatori dell'energia elettrica privati degli appartamenti di cui costituiscono pertinenze, ma al contatore generale dell'illuminazione del vano scala. Ultimamente un condomino usa la corrente erogata nel proprio garage pure per ricaricare il suo motociclo elettrico. Poiché la spesa viene suddivisa per millesimi, si chiede se tale condomino dovrebbe invece dotarsi di un contatore individuale oppure allacciarsi al contatore della propria abitazione.

L.D. - Vicenza

Risposta. Nel caso prospettato sarebbe effettivamente più corretto che i garage di proprietà esclusiva fossero muniti di un proprio contatore relativo all'energia elettrica o che venissero collegati ai contatori privati degli appartamenti di cui sono pertinenza. Detto ciò – e data la situazione attuale, per cui la fornitura elettrica dei box è direttamente collegata al contatore generale del vano scala e, quindi, la spesa relativa è suddivisa per millesimi di proprietà – risulta impossibile individuare il reale consumo da parte di ciascun condomino e in particolare di colui che ricarica in quella sede il proprio motociclo elettrico. Si suggerisce, pertanto, di porre la questione in sede assembleare per deliberare sulla installazione di contatori individuali per ciascun box o di collegarli alle rispettive unità immobiliari.

Loading...

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 marzo..

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti