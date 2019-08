Veicoli elettrici, debutta Mercedes EQV: il van classe V a batteria La rivoluzione EV sbarca nel settore degli shuttle di Corrado Canali

5' di lettura

Mercedes lancia la nuova EQV, il van elettrico che dopo il debutto in anteprima al Salone di Francoforte tracdue settimane sarà in vendita nella primavera del 2020. E prepara quella che sarà la prossima evoluzione dei sistemi di trasporto di persone e di merci centri urbani o anche di supporto agli hotel.

Deriva dalla Classe V con motore termico

Pochi i dettagli che distinguono esteticamente la nuova EQV rispetto alla Classe V da cui deriva. Infatti oltre allo sportellino per la presa di ricarica che è stato sistemato sullo spigolo sinistro all'interno del fascione anteriore, mentre la grande mascherina è ovviamente chiusa visto che non deve garantire il raffreddamento di un motore termico. Sono, poi, da segnalare i cerchi specifici da 18” e soprattutto con le necessario funzioni aerodinamiche e utili per offrire ulteriore spazio per l'efficiente della vettura specie nel lunghi viaggi quando si deve tenere d'occhio l'autonomia della vettura.

Due le lunghezze disponibili per 6, 7 o 8 posti

Di base la EQV è disponibile in due varianti: prevista sia una versione più “corta” da 5140 metri, mentre quella più “lunga” è di 5370 metri. Alle due varianti, inoltre, corrispondono due diversi passi che come noto identificano lo spazio utile a bordo: si va dai 3200 mm per l'EQV più corto, mentre di 3430 mm è il passo della variante più lunga. A queste misure corrispondo tre diverse configurazioni all'interno che prevedono rispettivamente sei, sette o otto posti disponibili. L'EQV sarà assemblato nella fabbrica Mercedes di Vitoria in Spagna insieme al commerciale Vito e anche alla Classe V.

L'unità elettrica dispone di 204 cv per 160 kmh

Al posto del motore termico sotto al “cofano” è prevista un'unità elettrica che è accreditata di 204 cv di potenza complessiva e di 362 Nm di coppia. Il sistema, inoltre, è collegato a un cambio a rapporto fisso. La nuova EQV è accreditata di una velocità massima di 160 all'ora. Ad alimentare il motore pensano delle batterie agli ioni di litio con un potenziale complessivo di 100 kWh oltre ad essere sistemate sotto il pavimento col preciso obiettivo di non sottrarre non soltanto lo spazio anche a tutti i passeggeri a bordo né tantomeno ai loro bagagli al seguito anche se numerosi ed extra larghe.

L'autonomia disponibile è di circa 405 km

Per la nuova EQV Mercedes dichiara un'autonomia di 405 km con ricariche rapide se la corrente continua è da 110 kW, la soluzione ottimale visto che bastano meno di 45 minuti per recuperare fino all'80% dell'energia. I tempi si allungano se la soluzione è una wallbox che per un “pieno” richiede circa 10 ore, mentre dalle prese elettriche di casa vanno messi in conto 30 ore per una ricarica completa. Si potrà comunque migliorare l'efficienza dell'auto utilizzando i comandi al volante dai quali si può sempre gestire l'intensità del recupero dell'energia specie nelle fase di rallentamento.