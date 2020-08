Velasca debutterà in autunno a New York e in primavera con un marchio donna Il brand di calzature maschili che vende direttamente online ai clienti finali scarpe artigianali ha chiuso i primi sei mesi dell'anno, in pieno Covid, con lo stesso livello di fatturato del 2019

di Ilaria Vesentini

Di fronte a un crollo di consumi di moda che ha toccato il -70% tra marzo e aprile e a una scenario che sposta al 2022 la ripresa per il fashion made in Italy, l'ascesa controcorrente di Velasca è la conferma che sono le scelte disruptive a raccogliere opportunità là dove gli altri affrontano crisi: il brand di calzature maschili nato a Milano esattamente otto anni fa, in piena estate, da due giovani amici – Enrico casati e Jacopo Sebastio - che hanno fatto la scelta di tagliare gli intermediari e vendere direttamente online ai clienti finali scarpe artigianali italiane di alta qualità a prezzo equo (massino 200 euro) ha chiuso i primi sei mesi dell'anno, in pieno Covid, con lo stesso livello di fatturato del 2019.



Dopo aver garantito continuità di commesse ai quasi mille occupati che lavorano per la filiera Velasca nel distretto marchigiano di Montegranaro alle prese con una crisi senza precedenti (tra crollo del mercato russo prima e pandemia poi) i due ex startupper si preparano ora a un doppio grande balzo: lo sbarco negli Stati Uniti, dove apriranno in settembre la prima bottega oltreoceano e il debutto nel settore femminile, con un nuovo marchio ma la stessa filosofia di vestire i piedi delle donne con pellami eccelsi e tacchi comodi, tagliando in passaggi della distribuzione.

Il piano industriale al 2025

«Abbiamo un ambizioso piano di sviluppo davanti, con un target di 70 milioni di euro di fatturato nel 2025 (10 i milioni del consuntivo 2019, ndr), sempre trainato dall'online (55%) ma continuando in parallelo anche il precorso di aperture di botteghe monomarca, i brand ambassador di Velasca che abbiamo lanciato due anni fa per incontrare vis-a-vis il consumatore. Oggi abbiamo dieci negozi in Italia tra Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze e due all'estero tra Parigi e Londra. L'obiettivo al 2025 è arrivare a 33 negozi con un peso predominante dell'estero», spiega Enrico Casati che con Jacopo Sebastio (miglior amico del fratello di Enrico) ha lasciato il mondo bancario e della consulenza otto anni fa imparando da zero il mestiere di imprenditore calzaturiero.

Oggi il 70% delle vendite va a clienti italiani, da qui a cinque anni si punta invece ad avere il 60% del business oltreconfine. Con un approccio, sia offline che online, mai generalista: in ogni nuovo mercato Velasca si presenta con una società estera ad hoc, un sito localizzato e personalizzato sui gusti del Paese e reti di servizi locali, per avere un'offerta davvero a misura di ogni singolo cliente.

Da zero a 33 botteghe in sette anni

La “digital company” milanese si prepara dunque a portare in settembre i mocassini con la stessa qualità di Church's e Ferragamo ma a metà prezzo in Elisabeth Street, nel quartiere trendy e lussuoso Nolita di Manhattan, «un'apertura programmata a marzo ma rinviata causa Covid – precisa Sebastio – e prima di fine anno apriremo una seconda bottega in Francia. Nel 2021 sarà la volta della Germania, dove abbiamo in programma tre aperture. Le botteghe sono driver di crescita per penetrare i mercati, ma l'online resterà il canale prioritario per vendere direttamente al cliente».