Velasca, oltre le scarpe: ecco il progetto per valorizzare i distretti del made in Italy

Vendite raddoppiate con il rallentare della pandemia

Anche queste saranno realizzate dalla rete di 10 artigiani della calzatura che realizzano le scarpe Velasca, otto nel distretto marchigiano di Montegranaro, uno in Abruzzo e uno in Friuli (che si occupa delle friulane, appunto), per un indotto complessivo di circa mille persone coinvolte nel progetto Velasca. Che non si ferma ancora qui, forte di una crescita costante, nonostante i rallentamenti imposti dalla pandemia. Ma proprio a maggio e giugno, nei mesi in cui si è iniziato a intravederne la fine, le vendite sono raddoppiate, trascinate dall’ottimismo e dalla voglia di tornare alla socialità, dal desiderio di indossare una cosa bella e fatta bene, appunto.

Una nuova rete che valorizza i distretti

«Proprio perché Velasca non è solo un brand, ma uno stile di vita, vogliamo estenderlo anche ad altri prodotti, portare i nostri valori oltre la calzatura - dice Casati -. Inizieremo con il prossimo anno, il filo rosso dei nuovi prodotti sarà sempre la produzione italiana, la qualità e il rapporto con il cliente finale». Si pensa all'abbigliamento, intanto, ma si immagina anche altro, in senso lifestyle: «Coinvolgeremo artigiani su tutto il territorio italiano, il distretto ligure del denim, quello dei capispalla pugliese, quelli lombardi di Parabiago e Vigevano, ma anche aziende in Toscana e Veneto - spiega Sebastio -. Vediamo un grande potenziale in questo progetto».

I valori di un nuovo made in Italy

Insomma, sembrano passati ben più di otto anni da quel 2013 quando con un «power point tremendo», come gli stessi imprenditori dicono, si presentava la prima collezione Velasca che si apriva con una classica francesina. Nel frattempo le referenze di catalogo sono arrivate a 400, le scarpe ordinate solo per l’autunno-inverno 2021-22 sono 77mila, più di quante ne siano state realizzate nell’anno pre-pandemia. I clienti sono 100mila, nei negozi di Torino, Roma e Milano oltre il 75% torna a comprare entro un anno. Un dato importante, soprattutto perché Velasca non produce fast fashion, ma scarpe fatte per durare: «Sostenibilità è anche durevolezza, le nostre scarpe sono anche più belle qualche anno dopo l'acquisto - sottolinea Sebastio -. Per noi, però, sostenibilità significa anche mettere tutti i nostri stakeholder al centro, non solo dunque i clienti finali, ma anche i produttori, per noi è fondamentale compensarli in modo equo». Un modello coerente e concretamente sostenibile, una visione d’avanguardia del made in Italy, troppo spesso relegato a mera tutela del passato, che si prepara per raccontarsi anche nel resto del mondo.