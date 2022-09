Vele d’epoca, gareggia la barca che fu di Kennedy

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si è aperta ieri e si concluderà domenica, con la premiazione, la tradizionale regata delle Vele d’epoca d’Imperia. A questa edizione, che è la 23°, partecipa anche Manitou, disegnata dallo studio americano Sparkman & Stephens nel 1938, appartenuta alla Coast guard Usa ed utilizzata dal presidente americano J. F. Kennedy: the floating White House. Iscritte alla regata sono circa 50 barche suddivise in diverse classi. Prendono parte alla gara, tra le altre, le due ammiraglie Cambria (disegno Fife del 1928) e Naema (disegno Van Meere del 1938); entrambe misurano 40 metri; e poi Rowdy, progetto di Hereshoff del 1916, costruito come Classe One Design del New York yacht club.

Il Raduno è organizzato dal Comune di Imperia e da Assonautica Imperia, con la collaborazione, per la parte a mare, dello Yacht club imperiese. Oltre ai tre giorni di regate, sono previsti eventi a terra, che avranno il loro culmine in due spettacoli. Il primo è La Luna sulle Vele d'Epoca, in programma stasera a Calata Anselmi (dove si trova il Villaggio regata); domani, invece, spettacolo pirotecnico, nel bacino portuale

di Borgo Marina.