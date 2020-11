Velluti e tessuto d’arredo, ma anche cachemire per le borse Blanc Ferrari L’attività avviata dal luglio scorso ha riscosso successo tra il pubblico. Appena lanciata la collezione invernale con damaschi inglesi e filati pregiati di Paola Dezza

Fibre naturali, materiali di recupero, tessuti di arredo sono alla base della collezione di borse di Blanc Ferrari. Borse colorate ed eclettiche da indossare in tutte le occasioni.

una creatività, quella di Bianca Paola Ferrari, che dapprima si è espressa nella realizzazione artigianale di collane con filati pregiati e coralli, iniziata con una zia 90enne, purtroppo oggi mancata, e poi proseguita quasi per caso nell’ideazione di borse.

«Vivo a Bologna, ma sono di Napoli - racconta -. La mia attività è quella di insegnante di sostegno, ma a casa amo realizzare oggetti artigianali».

La realizzazione di borse inizia lo scorso luglio, dopo aver trovato grazie alla figlia, interior designer a Londra, tessuti da arredo di pregio destinati a divani e tendaggi. «Utilizzo le rimanenze di questi tessuti, ma anche l’interno delle borse viene fatto con campioni di stoffe» dice ancora. Un’idea ecosostenibile che punta a non sprecare rimanenze di tessuti destinati a cuscini e poltrone.



I modelli? La più nota è una pochette modello a cloche. «È quella più versatile, di una misura giusta, più morbida in cotone o in lana più rigida, ma anche in velluto - racconta -. Gli interni sono a contrasto, in genere in seta pura». Tra gli ultimi oggetti realizzati cloche in tessuto jacquard nei toni del blu o del giallo, borse in velluto di colori accesi da portare anche di giorno abbinate a completi più “seriosi”.

In estate i modelli spaziano dalla canapa al lino, mentre i manici delle borse da portare a spalla sono sempre in corno. La collezione invernale in fase di lancio vede protagonisti lana e cachemire che vengono lavorati all’uncinetto e poi abbinati ai tessuti. I prezzi partono da 70 euro.

La vendita al momento avviene via email, ma un sito di ecommerce è in costruzione.