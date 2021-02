Velluto di seta pregiato del centro Asia incontra lo stile europeo nei capi Beltepà Il brand nasce da una famiglia di Torino, che trasferitasi per lavoro in Uzbekistan, scopre un artigianato di eccellenza e lo sposa al gusto italiano. Le stoffe dipinte con colori naturali prendono la forma di cappotti, giacche e mantelle di Paola Dezza

Il brand nasce da una famiglia di Torino, che trasferitasi per lavoro in Uzbekistan, scopre un artigianato di eccellenza e lo sposa al gusto italiano. Le stoffe dipinte con colori naturali prendono la forma di cappotti, giacche e mantelle

2' di lettura

Il design italiano sposa l’artigianalità dell’Uzbekistan e dal connubio nasce il brand Beltepà, la storia di un incontro tra tessuti e ricami dell’Asia centrale e modellistica e sartoria «Made in Italy». Ma Beltepà è anche la storia di una famiglia, che trasferita per lavoro a Tashkent da Torino si innamora di un luogo e di chi lo abita. Per seguire Andrea De Marchi, professore in quiescenza dalla facoltà di Ingegneria Elettronica presso

il Politecnico di Torino, incaricato come Rettore del campus di Tashkent dal 2014 al 2017, Antonella si imbarca con parte della famiglia in questa avventura.

«Un posto difficile e bello - racconta Antonella, che per il marchio tutto gestito dalla famiglia si occupa di ricercare stoffe e artigiane -. Ho iniziato a girare per il Paese e a scoprire così una realtà artigianale radicata. È nata un’amicizia con molte delle donne del posto che producevano la seta in casa, partendo dal baco da seta che alloggiavano in salotto sul tavolo. Qui i bachi venivano allevati con le foglie di gelso e da qui partiva tutto il processo produttivo. La filiera si declinava poi nella filatura, sempre nelle case, e nella tintura che avviene con prodotti naturali, grazie a spezie come la curcuma o frutti come il melograno».

Loading...

La tecnica Ikat prevede la tessitura in casa con piccoli antichi telai di legno che permettono di produrre strisce di stoffa da 38-45 centimetri. «Per farne un metro serve un giorno di lavoro - dice ancora Antonella -. Ci siamo innamorati di queste stoffe, una diversa dall’altra, e abbiamo deciso di declinarle in prodotti disegnati con il nostro gusto. In particolare utilizziamo l'adras (seta ikat) ed il bakhmal (velluto di seta) locali, oltre al tessuto dei suzani, tipici arazzi ricamati.Tutti i capi sono pezzi unici, realizzati interamente a mano».

Capi che profumano di spezie e di tè.

Dal 2015-2016 si avvia l’attività di Beltepà. I capi a volte vengono ulteriormente impreziositi da un artista italiano che li dipinge con colori meravigliosi. Il capo iconico è il cappotto che viene foderato con lane preziose o sete italiane, ma anche giapponesi, indiane o di Paesi lontani, sempre con il desiderio di mixare culture e tradizioni lontane.